Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Irak'ın Süleymaniye kentinde bulunan Kor Mor doğal gaz sahasına yönelik saldırıyı Irak'ın istikrarı ve refahı açısından endişeyle karşıladı. Keçeli sivil altyapıya yönelik saldırıları kınadı.

Keçeli, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabında yaptığı paylaşımda, "Irak'taki Kor Mor doğal gaz sahasına dün gece yapılan saldırıyı komşumuz Irak'ın istikrarı ve refahı açısından endişeyle karşılıyoruz. Sivil altyapıya yönelik bu tür eylemleri kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Sözcü Keçeli, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunun, doğal gaz sahasında çalışan Türk vatandaşlarının can güvenliği bakımından gerekli önlemlerin alınmasını sağladığını aktardı.

SEZER DOĞRU

