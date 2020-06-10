Siyahi Amerikalının öldürülmesiyle ilgili "Floyd'a yapılan şeyin adı, korkunç bir polis vahşeti eylemidir" diyen Texas Valisi Greg Abbott, tabut önünde saygı duruşunda bulundu. Cenaze, altı saat boyunca ziyarete açık kaldı ve sosyal mesafe kuralı gereği gelenler on beşer kişilik gruplar hâlinde 10 dakika süreyle içeri alındı. Altın kaplama tabuta konulan George Floyd, sadece ailesinin katılacağı özel bir törenle toprağa verildi. Töreni ise televizyonlarda canlı yayınlandı. Kırk altı yaşındaki bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede siyahilere yönelik şiddet ve ırkçılık münakaşalarını tekrar alevlendirmişti. Dünya geneline yayılan protestolarda polis reformu talep ediliyor ve ırkçılık lanetleniyor.
Altın kaplama tabutla gömüldü
10.06.2020 - 04:53 | Son Güncelleme: 10.06.2020 - 04:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd için, doğum yeri olan North Carolina'daki iki cenaze töreninin ardından, üçüncü tören Texas’ta düzenlendi.
Etiketler : george floyd,george floyd cenaze,
710031 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/710031.aspx
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