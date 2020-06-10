Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyahi Amerikalının öldürülmesiyle ilgili "Floyd'a yapılan şeyin adı, korkunç bir polis vahşeti eylemidir" diyen Texas Valisi Greg Abbott, tabut önünde saygı duruşunda bulundu. Cenaze, altı saat boyunca ziyarete açık kaldı ve sosyal mesafe kuralı gereği gelenler on beşer kişilik gruplar hâlinde 10 dakika süreyle içeri alındı. Altın kaplama tabuta konulan George Floyd, sadece ailesinin katılacağı özel bir törenle toprağa verildi. Töreni ise televizyonlarda canlı yayınlandı. Kırk altı yaşındaki bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede siyahilere yönelik şiddet ve ırkçılık münakaşalarını tekrar alevlendirmişti. Dünya geneline yayılan protestolarda polis reformu talep ediliyor ve ırkçılık lanetleniyor.