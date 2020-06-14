Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sirte'nin stratejik önemi, Cufra Hava Üssünün kuzeyinde yer alması ve ikisi arasında dağlık olmayan, 300 kilometrelik açık bir alan bulunmasından kaynaklanıyor. Sirte, Libya'nın petrol ihracatının yüzde 60'ının yapıldığı "Petrol Hilali" bölgesine gelecek herhangi bir saldırıya karşı "karakol" işlevi görüyor. Rusya'nın Cufra'yı kuzey Afrika'da daimi bir üs olarak elinde tutmak istediği, böylece Akdeniz'in güneyinde kendisine önemli bir dayanak noktası oluşturmak istediği söyleniyor. ABD'ye göre Rusya, Cufra'yı Suriye'deki Hımeymim hava üssü gibi kullanmak istiyor. Rusya, Sirte'nin Hafter'de kalması hâlinde burada bir deniz üssü kazanmış olacak. Bu sebeple Libya Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik'in Moskova ziyareti sırasında kendisine Rus yetkililerinin "Sirte kırmızı çizgimiz " dediğini aktardı.

RUS HEYET LİBYA İÇİN GELİYOR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Rus askerî ve güvenlik makamlarından oluşan bir heyet, bugün Türkiye’yi ziyaret edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin’in yaptıkları görüşmede kararlaştırılan sözkonusu ziyarette iki ülke arasında bölgesel konularda istişarelerde ve eş güdümde bulunulması bekleniyor.