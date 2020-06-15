Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta AB Komisyonu tarafından alınan ve 15 Haziran itibariyle tüm üye ülkelerin iç sınırlarını birbirlerine açma kararı bugün resmen yürürlüğe girdi. Koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan ya da sıkı kontrollerin uygulandığı sınırların büyük bölümü bugün itibarıyla açılırken, karara rağmen koronavirüsten en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan İspanya’nın iç sınırlarını 21 Haziran’a kadar açmayacağı, Danimarka’nın da sınır kontrollerini kaldırmadığı bildirildi. Yunanistan’ın da başta Selanik olmak üzere havayoluyla ülkeye gelen her yolcuyu kontrolden geçirdiği bildirildi.

Seyahat bilgileri için yeni bir internet sitesi açıldı

AB Komisyonu’nda düzenlenen basın toplantısında AB Komisyonu sözcüsü Sonya Gospodinova, iç sınırların açılmasına ve yeni hazırlanan bilgi platformuna ilişkin açıklama yaptı. Gospodinova, “AB Komisyonu olarak AB Taşımacılık ve Turizm paketi kapsamında Re-Open adlı yeni bir platform kurulmuştur. Bu platform AB vatandaşlarına seyahatlerinde karşılaşabilecekleri risklere karşı bilgi sahibi olmaları amacıyla yapıldı. Her üye ülke bildirdiği ulusal kararlar, sınırlama ve kısıtlamalar, halk sağlığı duyuruları gibi konulardaki verilerle platformun içeriğini oluşturmaktadır. Bu platform AB’nin her dilinde yayında olacaktır” dedi.

Re-Open adı verilen bu platform AB üye ülkelerinin koronavirüs sonrasında seyahate ilişkin ülke uygulamaları ve diğer ülkelerden gelecek turistlere uygulanacak kulların bilgilerini içeriyor. Şimdilik sadece AB üye ülkeleri ve Schengen ülkelerini kapsayan sayfada ayrıca ticari araçlar için de bilgiler yer alıyor. AB’nin dış sınırlarının açılma tarihine ilişkin Gospodinova, ilk önce iç sınırların tamamen açılıp sorunların giderilmesini sağladıktan sonra dış sınırların gündeme alınacağını ifade etti.

Yakın bir geçmişte AB ile yollarını ayıran İngiltere’nin ise bu yeni süreçte AB ile ortak hareket etmek için herhangi bir talepte bulunmadığı bildirildi.