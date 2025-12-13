İhlas Haber Ajansı • Muğla
Terhis olduktan 5 gün sonra can verdi! Türk bayrağı altında son veda
Terhis olduktan yalnızca 5 gün sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Kahramanmaraşlı 20 yaşındaki Fatih Mehmet Taş, hayatını kaybetti. Genç asker, Türk bayrağına sarılı tabutuyla gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Edinilen bilgiye göre, askerlik görevini tamamlayıp Muğla Aksaz'dan memleketine dönen Fatih Mehmet Taş (20), eve geldikten iki gün sonra aniden fenalaştı.
BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ
Hastaneye kaldırılan Taş'a beyin kanaması teşhisi konuldu ve yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren genç kurtarılamayarak vefat etti.
TÜRK BAYRAĞINA SARILI TABUTLA SON YOLCULUK
Hayatını kaybeden Taş için Onikişubat ilçesi Saçaklızade Mahallesi'ndeki Saçaklızade camiinde cenaze namazı kılındı. Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı.
Kapıçam Şehir Mezarlığı'na götürülen Taş'ın naaşı burada gözyaşları arasında toprağa verildi.
