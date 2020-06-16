Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi (ICMR) tarafından bir şirkete yaptırılan araştırmada, ülkede ilan edilen sokağa çıkma yasağının, salgının zirve noktasına ulaşmasını ortalama 34 ila 76 gün arasında ertelediği bildirildi. Araştırmada, sokağa çıkma yasağının Covid-19 vaka sayılarını yüzde 69 ile yüzde 97 oranında azalttığına işaret edildi. Salgının kasım ortasında tepe noktasına ulaşabileceğinin vurgulandığı araştırmada, bu süre zarfında tecrit odaları ve yoğun bakım ünitelerinin yanı sıra solunum cihazı sıkıntısı yaşanabileceğine dikkat çekildi.