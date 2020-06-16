Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi (ICMR) tarafından bir şirkete yaptırılan araştırmada, ülkede ilan edilen sokağa çıkma yasağının, salgının zirve noktasına ulaşmasını ortalama 34 ila 76 gün arasında ertelediği bildirildi. Araştırmada, sokağa çıkma yasağının Covid-19 vaka sayılarını yüzde 69 ile yüzde 97 oranında azalttığına işaret edildi. Salgının kasım ortasında tepe noktasına ulaşabileceğinin vurgulandığı araştırmada, bu süre zarfında tecrit odaları ve yoğun bakım ünitelerinin yanı sıra solunum cihazı sıkıntısı yaşanabileceğine dikkat çekildi.
Kasım ayında zirve yapacak
16.06.2020 - 05:09 | Son Güncelleme: 16.06.2020 - 05:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hindistan'da son 24 saatte Covid-19 sebebiyle 325 kişi hayatını kaybederken yeni vaka sayısı da 11 bin 502 oldu.
Etiketler : hindistan virüs,hindistan koronavirüs,
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