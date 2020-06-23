Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrailli aktivist Eleonore Bronstein neredeyse bütün hayatını geçirdiği İsrail'i eşi ve 3 yaşındaki çocuğuyla terk etti. İsrail'de aktivistlerin görüşlerini ve faaliyetlerini gizlemek zorunda olduğunu ifade eden Bronstein "Aktivistleri damgalıyorlar. Bu insanların çocuklarına yönelik tehditler oluyor, ölüm çağrıları yapılıyor. Siyonizme karşı çıkarsanız ve insan hakları için mücadele ederseniz İsrail'de hain olursunuz" ifadelerini kullandı. İsrailli aydınların ve düşünürlerin baskılar sebebiyle ülkelerini terk ettiğini vurgulayan Bronstein "Üç yaşındaki çocuğuma tuvalet kâğıdından tank yaptırdıklarını görünce artık İsrail’den ayrılmak zorunda olduğumu anladım. İsrail hükûmetini eleştiren açıklamalar yapıyorum. Ancak aileme bir şey olmasından korkuyorum. İsrail'de Filistinlilere yapılan haksızlıklar inkâr ediliyor" dedi. Binyamin Netanyahu'nun Filistinlileri yeni Naziler olarak göstermeye çalıştığını belirten Bronstein, İsrail’in sömürgeci politikalarını meşrulaştırmak için Holokost kullandığını vurguladı.