Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve yayılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı, dünya genelinde 17 milyonu aştı. Son 24 saate 290 bin kişinin daha virüse yakalandığı ve bunun da vaka sayılarında yeni bir rekor olduğu bildirildi. Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalarla alakalı aktüel verilerin derlendiği “Worldometer” internet sitesine göre, dünya genelinde virüs sebebiyle 673 bin 137 kişi öldü. Vaka sayısı dünya genelinde 17 milyon 341 bin 26’ya çıkarken virüs belirlenen 10 milyon 830 bin 409 kişi sağlığına kavuştu. Dünyada tedavisi süren 5 milyon 816 bin 611 aktif vaka bulunuyor. En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 4 milyon 569 bin 173 kişide Covid-19 tespit edildi, salgın sebebiyle 153 bin 864 kişi hayatını kaybetti.



BREZİLYA’DA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs sebebiyle son 24 saatte 1.595 kişi can verdi. Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre 1.595 kişinin ölmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı toplam can kaybı sayısı 90 bin 188’e, vaka sayısı da 69 bin 74 artarak 2 milyon 555 bin 518’e yükseldi. Böylece salgının başlangıcından bu yana bir günde gerçekleşen en yüksek ölüm ve vaka sayısı kayda geçti.



ÇİN YİNE 100’Ü AŞTI

Aylar sonra 100’ün üzerinde vakaların görüldüğü Çin ana karasında dün de 105 vaka tespit edildi. Vakaların tekrar arttığı Güney Kore'de ise 48 yeni vaka belirlendi.