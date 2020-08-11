Dünya genelinde etkili olan koronavirüs salgınında yürütülen aşı çalışmalarının ilk sonuçları Rusya’dan geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’da geliştirilen aşının Sağlık Bakanlığından onay aldığını açıkladı. Putin, “Bu sabah saatlerinde, koronavirüs salgınına karşı dünyadaki ilk aşı tescillendi” dedi.
Sağlık Bakanı Mikhail Murashko’dan gerekli açıklamaları yapmasını isteyen Putin, “Tüm gerekli prosedürlerden geçti” ifadesini kullandı.
Rus lider, kızına da aşının yapıldığını söyledi.