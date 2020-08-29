Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin California eyaletine bağlı Coronado kentindeki özel kuvvetler üssüne yakın bir bölgede eğitim uçuşu gerçekleştiren askeri helikopter düştü. ABD Ordusu Özel Harekat Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, MH-60 Blackhawk tipi askeri helikopterin içinde 5 asker ile Güney California’nın Coronado kentinde bulunan özel kuvvet komutanlığı üssüne yakın bir bölgede gerçekleştirdiği rutin eğitim tatbikatı sırasında düştüğünü aktardı. Komutanlık, kazada 2 askerin hayatını kaybettiğini, 3 askerin de yaralandığını duyurdu. Özel Harekat Komutanlığı, helikopter kazasında hayatını kaybeden askerlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.