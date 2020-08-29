ABD’nin California eyaletine bağlı Coronado kentindeki özel kuvvetler üssüne yakın bir bölgede eğitim uçuşu gerçekleştiren askeri helikopter düştü. ABD Ordusu Özel Harekat Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, MH-60 Blackhawk tipi askeri helikopterin içinde 5 asker ile Güney California’nın Coronado kentinde bulunan özel kuvvet komutanlığı üssüne yakın bir bölgede gerçekleştirdiği rutin eğitim tatbikatı sırasında düştüğünü aktardı. Komutanlık, kazada 2 askerin hayatını kaybettiğini, 3 askerin de yaralandığını duyurdu. Özel Harekat Komutanlığı, helikopter kazasında hayatını kaybeden askerlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
ABD’de askeri helikopter düştü: 2 ölü, 3 yaralı
29.08.2020 - 20:51 | Son Güncelleme: 29.08.2020 - 21:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'nin California eyaletinde eğitim uçuşu sırasında askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 asker hayatını kaybetti, 3 asker yaralandı.
Etiketler : abd,helikopter,uçak,
728136 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/728136.aspx
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