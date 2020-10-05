Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Millî Kahramanı Mübariz İbrahimov'un 18 Haziran 2010'da tek başına saldırdığı ve 45 Ermenistan askerini etkisiz hâle getirdikten sonra şehit olduğu mevziye Azerbaycan bayrağı dikildi. Ermenistan'a ağır darbe vuran Azerbaycan askerleri düşmana ait tankın üzerine çıkarak zaferlerini kutladı. Başkent Bakü'de de halk sokaklara döküldü.