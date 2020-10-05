Azerbaycan Millî Kahramanı Mübariz İbrahimov'un 18 Haziran 2010'da tek başına saldırdığı ve 45 Ermenistan askerini etkisiz hâle getirdikten sonra şehit olduğu mevziye Azerbaycan bayrağı dikildi. Ermenistan'a ağır darbe vuran Azerbaycan askerleri düşmana ait tankın üzerine çıkarak zaferlerini kutladı. Başkent Bakü'de de halk sokaklara döküldü.
Ruhun şâd olsun Mübariz
05.10.2020 - 04:53 | Son Güncelleme: 05.10.2020 - 05:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dağlık Karabağ’a doğru taarruza geçen Azerbaycan ordusunun ilerleyişi sürüyor. 4 koldan hücum eden ordu, kritik öneme sahip Cebrail şehri ile Madagiz ile 7 köyü işgalden kurtardı.
Etiketler : Mübariz İbrahimov,dağlık karabağ,cebrail,
736630 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/736630.aspx
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