Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Doğu Akdeniz dosyası ile Ankara’da temaslarda bulunacak olan Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek. Stoltenberg ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe’de kabul edilecek.

Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargâhında Türk ve Yunan askerî heyetleri arasındaki teknik görüşmelerde gelinen son noktayı, Ankara’da muhataplarıyla değerlendirecek. Dışişleri Bakanlığı ve Beştepe'deki toplantılarda Stoltenberg’e, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki haklı tezleri bir kere daha anlatılacak, Ankara’nın diyalogdan yana olduğu yinelenecek. Yunanistan’ın Türkiye’nin sorumluluk sahasında ilan ettiği NAVTEX’in gündeme geleceği görüşmelerde, Atina’nın kışkırtıcı hamleler yaptığı ve diplomasi masasını yeniden devirmeye çalıştığı mesajı da iletilecek.

Öte yandan, NATO Genel Sekreteri, yoğun Ankara temasının ardından yarın Atina’ya geçecek. Stoltenberg’in Türkiye gündeminde ayrıca Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmaların da olacağı belirtiliyor.