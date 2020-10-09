Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’nın Le Havre şehrinde bir çift, internetten 6 bin avro (56 bin TL) ödeyerek, çok sevdikleri savannah türünde bir yavru kedi satın aldı. Çift, daha sonra satın aldıklarının, kedi değil kaplan yavrusu olduğunu öğrenerek büyük bir şok yaşadı.

Nesli tehlikede olan cins!

İsimleri açıklanmayan çift, hemen durumu polise bildirdi. Kaplanlar evcil hayvan kabul edilmedikleri için bir yerden bir yere nakilleri özel izin gerektiriyor. Polis, kaplanın Endonezya’nın nesli tehlikede Sumatra kaplanı cinsi olduğunu belirledi. Kaplan, Fransa Biyolojik Çeşitlilik Ofisi’ne teslim edildi.

Hayvan kaçakçılığı yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı. Evcil kabul edilen savannah kedileri, vahşi serval kedileriyle evcil kedilerin melezidir.