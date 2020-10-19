Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan karşısında hezimete uğrayan ve cephedeki askerlerinin kaçmasını engelleyemeyen Ermenistan, "Savunma birliklerimiz 2. Dünya Savaşı gazileri ile koordinasyon içinde hareket ediyor ve düşmana ağır darbeler vuruyor" açıklaması ile çaresizliğini bir kez daha ortaya koydu.

Ermenistan hükümeti, yaşlı askerlerinden medet ummaya başladı. Azerbaycan'a ağır darbeler vurduğunu söyleyen Ermenistan'ın son üç günde 2 savaş uçağı ve bir İHA'sı düşürüldü. Önemli noktada bulunan bir köprü ve 13 köyde dünden beri Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor.