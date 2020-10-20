Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çektiği fotoğrafları Instagram’da paylaşan Sulabh’ın 20 binden fazla takipçisi var. Yetenekli fotoğrafçı, kimi zaman güneşi elinde tutuyormuş gibi yapıyor, kimi zaman da kendisini güneşle topla oynar gibi oynar gösteriyor. Zaman zaman kuşları da fotoğraflarına katan Sulabh, böylece fotoğrafları çok daha çarpıcı hale getiriyor. Genelde fotoğrafları siluet şeklinde çeken Sulabh, “Gerçek siluet, yüz ifadelerini göstermeden hisleri yansıtır” diyor. Gün batımı fotoğraflarını çekmeye 4 sene önce başladığını belirten genç fotoğrafçı, arkadaşlarının kendisinden sürekli yeni fotoğraflar beklediğini, bunun da kendisini yeni çalışmalara teşvik ettiğini söyledi.