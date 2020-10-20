Çektiği fotoğrafları Instagram’da paylaşan Sulabh’ın 20 binden fazla takipçisi var. Yetenekli fotoğrafçı, kimi zaman güneşi elinde tutuyormuş gibi yapıyor, kimi zaman da kendisini güneşle topla oynar gibi oynar gösteriyor. Zaman zaman kuşları da fotoğraflarına katan Sulabh, böylece fotoğrafları çok daha çarpıcı hale getiriyor. Genelde fotoğrafları siluet şeklinde çeken Sulabh, “Gerçek siluet, yüz ifadelerini göstermeden hisleri yansıtır” diyor. Gün batımı fotoğraflarını çekmeye 4 sene önce başladığını belirten genç fotoğrafçı, arkadaşlarının kendisinden sürekli yeni fotoğraflar beklediğini, bunun da kendisini yeni çalışmalara teşvik ettiğini söyledi.
Gün batımı fotoğrafçısı güneşi oyuncak etti
20.10.2020 - 18:50 | Son Güncelleme: 20.10.2020 - 19:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hindistan’ın Rewari bölgesinde 21 yaşındaki fotoğrafçı Sulabh Lamba, Goliaka’da gün batımında güneşi eksenine alarak çarpıcı fotoğraflar çekiyor.
Etiketler : rewari,hindistan,güneş,gün batımı fotoğrafçısı,
740369 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/740369.aspx
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