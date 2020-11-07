Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de 3 Kasım'da yapılan ancak bir türlü sonucu neticelenmeyen başkanlık seçiminin sonucu açıklandı. Dünya ajansları Demokratların adayı Joe Biden'ın 20 delegeye sahip Pennslyvania'da seçimi kazanarak 273 delegeye ulaştığını ve zaferini ilan ettiğini duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump'ın mahkemeye yaptığı itirazlar kabul edilmedi. Dört gündür devam eden sayımlardan sonuç çıkmadı. Posta yoluyla gelen oylar seçimin gidişatını değiştirdi. Ve Biden, ABD’nin 46. Başkanı oldu. Georgia eyaletinde oy sayımının yeniden yapılacağı duyuruldu. Ancak sayımın neticeyi değiştirmeyeceği belirtiliyor. Nevada, Arizona, Georgia, Alaska ve Kuzey Carolina’da oy sayım işlemi devam ediyor. Biden, Nevada, Arizona ve Georgia’da, Trump, ise Alaska ve Kuzey Carolina’da seçim yarışını önde götürüyor.

Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, ise şu ana kadar 214 delege kazandı.Biden’ın seçimi kazanmasının resmiyet kazanmasıyla ABD’nin en yaşlı başkanı olarak kayıtlara geçecek.

Herkesin başkanı olacağım...

Joe Biden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Amerika, büyük ülkemize liderlik etmem için beni seçtiğin için onur duyuyorum. İşimiz zor olacak ama size söz veriyorum bana oy versin vermesin tüm Amerikalıların başkanı olacağım. Bana olan inancınızı koruyacağım" dedi.

Joe Biden kimdir?

Joseph Robinette Biden, 20 Kasım 1942 Pensilvanya'da İrlanda kökenli Katolik bir ailede dünyaya geldi. Delware Ünivesitesi'nden politika bilimi üzerine eğitim alarak mezun oldu. Ardından Syracuse Üniversitesi Hukuk fakültesinden, avukat olarak 1969'da mezun oldu. Wilmington Hukuk firmasında çalıştı. 1973'ten 2009'a kadar Delaware Senatörü olarak görev yaptı. 2008'de Demokratik Partinin Başkan adayı Barack Obama tarafından Başkan Yardımcılığına aday gösterildi. 20 Ocak 2009 tarihinde devlet başkanlığına seçilen Obama'nın yanında ABD Başkan yardımcısı olarak göreve başladı. 2017'ye kadar ABD'nin 47. başkan yardımcısı oldu. İlk eşini ve oğlunu hastalıktan kaybetti.

Türkiye ile ilişkiler nasıl olacak?

Biden'ın kazanması ABD tarihinde yeni bir sayfanın da açılmasına sebep oldu. Yeni dönemde ABD’nin Orta Doğu politikasında sert değişimler bekleniyor. Biden’ın 4 yıl boyunca özellikle dış politikada atacağı adımlar ve Türkiye ile nasıl bir ilişki kuracağı en büyük soru işaretlerinin başında geliyor. FETÖ elebaşının ve mensuplarının iadesi, Suriye'nin kuzeyi ile PKK/YPG meselesi, S-400'e yönelik yaptırımlar ve F-35'lerin teslimatı gibi konular bir süredir iki ülke arasında ihtilafa yol açarken, Biden'ın bu konularda izleyeceği politikalar diplomasi kulislerinde tartışılıyor.

Ankara'yı çok kızdırmıştı.

Yıl başında "Erdoğan'ı indirmek için muhalefetin desteklenmesi gerektiği" yönünde açıklama yaparak Ankara'nın sert tepkisini çeken Biden'in Türkiye politikasının ne olacağı merak ediliyor. Uzmanlara göre Biden, her ne kadar söylemelerinde Türkiye karşıtı açıklamalar yapsa da Türkiye'yi çok iyi tanıyor ve Türkiye gibi jeopolitik ve stratejik öneme sahip bir ülkeyi kaybetmek istemeyecektir. Yine dönemde FETÖ elebaşının iadesinde bir ilerleme beklenmiyor. Biden, S-400 konusunu kabullenir. F-35’lerden taviz verebilir.

ABD İsrail'in her dediğini yapmaz. Bu da Orta Doğu'da kartların yeniden karılacağı anlamına geliyor