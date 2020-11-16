İngiltere’nin Northamptonshire bölgesinde eski vücutçu Bruno Berrick (48), normal bir hayat sürerken 4 sene önce aşırı yorgunluk, cildinde yanma hissi, kafasında da patlar derecede ağrı hissetmeye başladı. 30 kilo zayıflayan 3 çocuk babası Berrick’e, Almanya ve ABD’ye tedavi için gittikten sonra Elektromanyetik Alanlara Dayanamama Sendromu teşhisi konuldu. Baraka tarzı küçük bir eve yerleşen Berrick, evin her tarafını 5G ve radyo dalgalarını engelleyen özel bir boyayla kapladı. Berrick ve ailesi şimdi bu evde elektrik kullanımını asgaride tutarak yaşıyor. Akşamları mümkün mertebe lambaları yakmayan aile televizyon da seyretmiyor. Cep telefonu da kullanmayan Berrick, yanında cep telefonu olduğunda fenalaşıyor.
Elektromanyetik dalgalara alerjisi var, evinde hapis hayatı yaşıyor
16.11.2020 - 15:53 | Son Güncelleme: 16.11.2020 - 15:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elektromanyetik dalgalara alerjisi olan ingiliz adam, evinde hapis hayatı yaşıyor.
Kaynak: DIŞ HABERLER
Etiketler : Elektromanyetik dalga alerjisi,
746869 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/746869.aspx
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