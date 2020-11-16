Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Northamptonshire bölgesinde eski vücutçu Bruno Berrick (48), normal bir hayat sürerken 4 sene önce aşırı yorgunluk, cildinde yanma hissi, kafasında da patlar derecede ağrı hissetmeye başladı. 30 kilo zayıflayan 3 çocuk babası Berrick’e, Almanya ve ABD’ye tedavi için gittikten sonra Elektromanyetik Alanlara Dayanamama Sendromu teşhisi konuldu. Baraka tarzı küçük bir eve yerleşen Berrick, evin her tarafını 5G ve radyo dalgalarını engelleyen özel bir boyayla kapladı. Berrick ve ailesi şimdi bu evde elektrik kullanımını asgaride tutarak yaşıyor. Akşamları mümkün mertebe lambaları yakmayan aile televizyon da seyretmiyor. Cep telefonu da kullanmayan Berrick, yanında cep telefonu olduğunda fenalaşıyor.