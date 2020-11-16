Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'nin Afrin ilçesinde PKK/YPG’li teröristlerce bir araca yerleştirilen el yapımı patlayıcı, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından kontrollü şekilde imha edildi. SMO, böylece olası bir terör saldırısını engellemiş oldu. Patlayıcının imha edilmesinin ardından çıkan yangın ise müdahale edilerek söndürüldü.