Suriye'nin Afrin ilçesinde PKK/YPG’li teröristlerce bir araca yerleştirilen el yapımı patlayıcı, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından kontrollü şekilde imha edildi. SMO, böylece olası bir terör saldırısını engellemiş oldu. Patlayıcının imha edilmesinin ardından çıkan yangın ise müdahale edilerek söndürüldü.
Afrin'de bombalı saldırı engellendi
16.11.2020 - 21:04 | Son Güncelleme: 16.11.2020 - 21:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye Milli Ordusu (SMO), Afrin ilçesinde PKK/YPG’li teröristlerce bir araca yerleştirilen el yapımı patlayıcıyı (EYP) kontrollü şekilde imha ederek olası bir terör saldırısını engelledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Afrin,bombalı saldırı,
746924 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/746924.aspx
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