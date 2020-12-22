Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanada'nın Toronto Üniversitesi bünyesinde bulunan Citizen Lab isimli araştırma merkezinin raporuna göre İsrailli NSO Group isimli şirket tarafından üretilen ve hükümetler tarafından yalnızca teröristleri ve suçluları izlemek için kullanılan Pegasus isimli casus yazılımla, şu ana kadar tamamı El Cezire çalışanı olan 36 medya mensubunun telefonlarının hacklendiği ortaya çıktı. Raporda, casus yazılım sayesinde telefondan istenilen kayıtların alındığı, telefonun mikrofon ve kamerasının gizlice kullanılarak fotoğraf çekilebildiği, istenilen tüm görüşmelerin kaydedilebildiği, kurbanın şifrelerine erişilebildiği ve konum takibi yapılabildiği belirtildi. Suudi Arabistan'ın, öldürülmesinden kısa bir süre önce gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın haberleşmelerini gözetlemek için aynı teknolojiyi kullandığı iddia edilmişti.