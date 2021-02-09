Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed Bin Selman’ın 2017’de ülkenin fiili hükümdarı olmasıyla birlikte Kanada’da yaşamaya başlayan eski istihbarat yetkilisi Saad El Cabri’nin, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çarpıcı açıklamaları ortaya çıktı. İngiliz The Times gazetesindeki habere göre Cabri, Suudi yetkililerin, Cemal Kaşıkçı’nın 2018’de vahşice öldürülmesinden birkaç gün önce kızı Hissah Almuzaini’yi de İstanbul Başkonsolosluğu’na çağırdıklarını ifade etti. Cabri, “Suudi ajanlar o sırada İstanbul’da yaşayan kızımı da başkonsolosluğa davet ettiler. Allah’tan kızım konsolosluğa gitmedi. Gitseydi kızımı da öldüreceklerdi” dedi. Cabri’nin bu açıklamaları, geçen sene mahkemeye verdiği ifadeden alındı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, geçtiğimiz günlerde gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin ABD istihbaratının kapsamlı raporunun kısa sürede Kongre'ye sunulacağını açıklamıştı. Cabri, Kaşıkçı cinayeti sebebiyle CIA’ye verdiği bilgilerden dolayı Selman tarafından kendisi hakkında ölüm fermanı çıkarıldığını iddia ediyor. Cabri, eşi ve çocuklarını rehin aldıktan sonra Selman’ın kendisini öldürtmek üzere hem ABD’ye hem de Kanada’ya suikastçılar gönderdiğini kaydetti.

Riyad yönetimine muhalif haberleriyle tanınan gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2018 yılının ekim ayının ilk günlerinde nişanlısı Hatice Cengiz’le evlenebilmek için İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na gitmişti. Kaşıkçı bir daha binadan çıkmadı. Öldürüldüğü ve cesedinin parçalara ayrıldığı düşünülen Kaşıkçı’nın cesedine dair de herhangi bir iz bulunamadı.