Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Dünya, koronavirüsün oluşturduğu tahribatı en aza indirmek ve ekonomiyi yeniden canlandırmak için bir yol arıyor. Bu kapsamda, korona aşısı olanlar için ‘dijital pasaport’ fikri ortaya atıldı. Bazı kesimler bunu özgürlüğün ihlali olarak görse de uygulama Çin’de devreye girdi bile. Yurt dışı seyahatlerinde kullanılması için dijital aşı pasaportu uygulamasını başlattıklarını duyuran Çin Dışişleri Bakanı Wnag Yi “Bu sayede bir kişinin koronavirüs ile ilgili sağlık durumunu iki kere teyit etmiş olacağız” dedi. Çin'in hayata geçirdiği aşı pasaportunu hangi ülkelerin tanıyacağı henüz belli değil.

AB’DE KAFALAR KARIŞIK

Avrupa ise aşı pasaportunu turizm sezonu ile birlikte hayata geçirme düşüncesinde. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, bu konuyu 17 Mart'ta düzenlenecek toplantıda masaya yatıracak. Uzlaşma sağlanırsa yasa teklifi hazırlanacak. Ardından üç ay içerisinde pasaport uygulamaya konulacak. Böylece aşı olan AB vatandaşları, Avrupa sınırları içerisinde özgürce dolaşabilecek. Ancak Fransa, Almanya ve Belçika bu pasaportun eşitsizliklere yol açabileceği görüşünde… Onlara göre sırası gelmeyen ya da tıbbi sebeplerden ötürü aşı olamayanların hakları ihlal edilecek. Ayrıca her AB üyesi ülke, koronavirüs aşısını onaylamış değil. Bu sebeple, pasaport için hangi aşıların kapsama alınacağı bilinmiyor. Bu arada, uygulama ülkelerin yanı sıra tıp dünyasını da ikiye bölmüş durumda. Aşıların etkinlik süresinin, virüsün yayılmasını ne kadar önlediğinin henüz bilinmemesi bu konudaki tartışmaların temelini oluşturuyor.