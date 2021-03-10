Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Norveç parlamentosuna geçtiğimiz sene Ağustos ayında siber saldırı düzenlenmiş, saldırıda bazı çalışanların e-postaları hedef alınmıştı. Norveç, siber saldırı nedeni ile Rusya'yı suçlamış, Rusya ise iddiaları dayanaksız olduğu gerekçesiyle reddetmişti. Parlamento, aylar sonra yeniden siber saldırının hedefi oldu. Parlamento başkanı Marianne Andreassen yaptığı açıklamada, "Verilerin alındığını biliyoruz, ancak henüz durum hakkında tam bir genel bilgiye sahip değiliz" dedi. Andreassen, siber saldırının Microsoft'un Exchange yazılımındaki bir "güvenlik açığı" ile bağlantılı olduğuna inandığını belirterek, saldırıdan kimin sorumlu olduğunun belirsiz olduğunu kaydetti.

Şubat ayında ise, Norveç Polis Güvenlik Servisi, Rusya ve Çin'i "istihbarat açısından en büyük tehdit" olarak nitelendirmişti. Batılı ülkeler sıkça Rusya'yı bilgisayar korsanlığı yoluyla içişlerine karışmakla suçluyor.