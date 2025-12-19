Çanakkale Boğazı'nda sis etkisini sürdürüyor, bölgeden gelen görüntüler ise görsel şölen oluşturuyor. 1915 Çanakkale Köprüsü sis bulutlarının arasında adeta kayboldu, drone ile çekilen görüntüler hayran bıraktı.

Çanakkale'de etkili olan sis deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Boğaz trafiği görüş mesafesinin düşmesiyle saat 08.00 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.



Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.

Çanakkale Köprüsü sisten kayboldu!

2023 metre ile dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün sis bulutu altındaki hali ise dron ile görüntülendi.

Çanakkale Köprüsü sisten kayboldu!

Sis bulutu geçişi sırasında 1915 Çanakkale Köprüsü görüntüsüyle hayran bıraktı.

Haberle İlgili Daha Fazlası