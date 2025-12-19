İhlas Haber Ajansı
Çanakkale Köprüsü sisten kayboldu!
Çanakkale Boğazı'nda sis etkisini sürdürüyor, bölgeden gelen görüntüler ise görsel şölen oluşturuyor. 1915 Çanakkale Köprüsü sis bulutlarının arasında adeta kayboldu, drone ile çekilen görüntüler hayran bıraktı.
Çanakkale'de etkili olan sis deniz ulaşımında aksamalara yol açtı. Boğaz trafiği görüş mesafesinin düşmesiyle saat 08.00 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Çanakkale'yi sis bastı! Boğaz gemi geçişlerine kapandı
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.
2023 metre ile dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün sis bulutu altındaki hali ise dron ile görüntülendi.
Sis bulutu geçişi sırasında 1915 Çanakkale Köprüsü görüntüsüyle hayran bıraktı.
