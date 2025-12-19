İhlas Haber Ajansı
Çanakkale'yi sis bastı! Boğaz gemi geçişlerine kapandı
Çanakkale Boğazı’nda etkili olan yoğun sis nedeniyle boğaz, saat 08.00 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle feribot seferleri de geçici olarak durduruldu.
Çanakkale Boğazı’nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği saat 08.00 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
GEMİLER BEKLİYOR
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.
FERİBOT SEFERLERİ DE DURDU
Öte yandan, Lapseki-Gelibolu hattındaki feribot seferleri de sis nedeniyle geçici olarak durduruldu.
