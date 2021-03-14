Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Michigan eyaletinin Grand Rapids şehrinde Spectrum Health kurumunda çalışan doktorlar, ameliyatta hastadan çıkardıkları organı göstererek diğerlerinden “ağırlığını tahmin etmelerini” istediler. Aralarında benzeri yarışmalar düzenleyen ve “iyi iş çıkardın” diyerek alaycı paylaşımlar yapan doktorlar büyük tepki çekti. İçinde bir düzine hastane barındıran Spectrum Health, olayı büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini, Instagram hesabının kapatıldığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Merkezi Washington’da bulunan Milli Hasta Yardım Vakfı sözcüsü Caitlin Donovan, “Sağlık hizmeti bir oyun değildir, orada insanların hayatı söz konusudur. Doktorların, hastaların saygısını kazanmaları lazım. Hastalar bunu yapan doktorlara nasıl güvenecekler?” dedi.