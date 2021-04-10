Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önceki gün Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Moskova’da bir araya gelmesinin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Kremlin’den yapılan açıkamada, Putin ile Aliyev’in telefonda Karabağ’daki durumu, bölgede barışın ve güvenliğin sağlanması, bölgenin ekonomik gelişimi, ulaşım bağlantılarının yeniden oluşturulması yönündeki çalışmaları ele aldığı açıklandı.

Putin-Paşinyan görüşmesinde detaylı bir açıklama yapılmazken, Rus gazetesi Kommersant görüşmenin detaylarıyla ilgili ilginç bir iddiada bulundu. Gazeteye göre Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Rusya lideri Putin’e “Ermenistan, Rus hava savunma sistemine bağlansın” teklifinde bulunduğunu yazdı. Ermeni liderin, Azerbaycan ile yapılan savaşta mevcut hava savunma sistemlerinin özellikle İHA ve drone’lara karşı yetersiz kalmasından dolayı böyle bir talepte bulunduğunu öne sürdü.

YOL İÇİN HEYET ERİVAN’DA

Öte yandan Ermenistan’ın Hraparak sitesi ise, Ermenistan ile Azerbaycan arasında varılan ateşkesin maddelerinden olan, Zengezur’dan geçecek yolun belirlenmesi için yeni adımların atıldığını öne sürdü. Ermeni sitesi, bu amaçla bir Türk ve Azerbaycan heyetinin Ermenistan’a gelerek görüşmelere başladığını kaydetti.