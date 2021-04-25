Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ’ye ait olan Lehigh Diyalog Center’a ait bir şirket tarafından satın alınan “Gurbet Cemetery” isimli mezarlığa defin yapıldığı görüldü. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yaşadığı çiftliğe 5 kilometre uzaklıktaki mezarlıkta 10’a yakın mezarın bulunduğu gözlendi. Arazisinin genişliği ve 2 bin mezar kapasitesi ile dikkati çeken Gurbet Mezarlığı’na en son nisanın ilk haftasında vefat eden ve Gülen’in en yakınında bulunan isimlerden olan Salih Dinçer defnedildi. Gülen’in, Dinçer’in cenazesi için mezarlığa gelerek cenaze namazını kıldırdığı ve defin işlemi tamamlanıncaya kadar beklediği kaydedildi. Örgüte ait yayın organlarında FETÖ karargâhının kuruluşundan bu yana yöneticiliğini yaptığı söylenilen Salih Dinçer’den sonra Gülen’in de ölümünden sonra bu mezarlığa gömüleceği düşüncesi ağır bastı. Girişinde “Gurbet Mezarlığı” yazılı büyük bir tabelanın bulunduğu arazinin ortasında, iki servinin arasındaki bölümün elebaşı Gülen için ayrıldığı daha önce de konuşulmuştu.