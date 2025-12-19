42 yıllık evliliğinin ilk yılında beyin kanaması geçiren eşine 41 yıldır sevgi ve şefkatle bakan Emriye Alkoyun, fedakârlığıyla yürekleri ısıttı. Erzincan’da “Kahve Bahane” projesiyle evlerini ziyaret eden yetkililere "Görücü usulü evlendim ama eşimi sevdim, bırakmadım" dedi.

Erzincan'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince 2024'te başlatılan "Kahve Bahane" projesiyle evlerinde ziyaret edilen yaşlıların ihtiyaçları yerinde tespit edilip karşılanıyor.

"2025 Aile Yılı" dolayısıyla ziyaretlerin sıklaştırıldığı projede ekipler, şehir çalışmalarını sürdürüyor.

Proje kapsamında ziyaret edilen Alkoyun çifti ise çarpıcı hikayesiyle dikkat çekti.

"GÖRÜCÜ USULÜ EVLENDİM AMA EŞİMİ SEVDİM"

Dört çocuk annesi Emriye Alkoyun 42 yıllık evliliklerinin ilk yılında beyin kanaması geçiren ve 9 yıl bitkisel hayatta kalan eşine sahip çıktı.

Genç çiftlerin küçük sebeplerden dolayı boşanmalarına üzüldüğünü belirten Alkoyun şunları söylüyor:

"İnsanlar evlenirken bir söz veriyor, bir imza atıyor. O sözün arkasında dursunlar. Ben çok üzülüyorum onlara. Yuvayı kurmak çok zor ama yıkması çok kolay oluyor. Gençler bunu yapmasınlar. Ben severek evlenmedim. Görücü usulü evlendim ama eşimi sevdim, bırakmadım. Şimdiki gençlere tavsiyem, sakın küçük meseleleri büyütmesinler."

Daha sonra 32 yıl kısmi felç olarak yaşayan eşi İhsan Nuri Alkoyun'a sevgiyle ve şefkatle baktığını ifade etti.

"DEVLETİMİZİN YANIMIZDA OLDUĞUNU BİZE HİSSETTİRDİLER"

Duyarlılığından dolayı ekiplere teşekkür eden Alkoyun, "Her zaman gelen misafirlere kahve, çay ikram ederdik ama bugün Aile ve Sosyal Hizmetlerden geldiler, onlar bize ikram etti. Çok memnun oldum. Ziyaret ediyorlar, halimizi, hatırımızı soruyorlar. İhtiyacımız ne var diye soruyorlar. İl Müdürümüz de ihtiyaçlarımızı listeledi. Devletimizin yanımızda olduğunu bize hissettirdikleri için çok teşekkür ederim." dedi.

"AMAÇ, ÖZELLİKLE KIYMETLİ BÜYÜKLERİMİZİN YÜZÜNDE BİR TEBESSÜM OLUŞTURABİLMEK"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, ziyaretlerde yaptıkları ihtiyaç analizlerinde vatandaşlara yönelik uygun sosyal hizmet modellerini belirlediklerini söyledi. Demirci, yaşlı vatandaşlar için kamu kurum ve kuruluşlarıyla sürekli koordinasyon halinde olduklarını ifade etti. Demirci, "Evlerden ayrılırken yaşlılarımızın, kıymetli ulu çınarlarımızın yüzlerindeki o tebessüm, projenin en önemli amaçlarından biri olarak görülebilir." dedi.

Alkoyun çiftine ilişkin değerlendirmede bulunan Demirci, "Özellikle Emriye teyzemize şükranlarımızı sunmak istiyorum. Çünkü bu 42 yıllık evliliklerinin 41 yılında beyin kanaması geçiren ve şu anda da kısmi olarak felç durumda olan İhsan amcamıza şefkat ve sevgi göstererek, bakımıyla da ilgilenerek onu bugünlere getirmiş. Bizler de bu ailemizi takip etmekteyiz ve Emriye teyzemiz ile İhsan amcamıza da saygımızı, hürmetimizi gösterebilmek için bugün çalışma arkadaşlarımızla beraber onlarla birlikte olduk." ifadelerini kullandı.

Ziyaretten fotoğraflar

