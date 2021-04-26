Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz Sunday Express gazetesine konuşan Tatar, “İngiltere'ye Kuzey Kıbrıs'ı egemen bir ülke olarak tanımak için Brexit özgürlüklerini kullanmaya çağırdı ve İngiltere’nin artık nötr bir garantör devlet olarak görevini yerine getirmesi gerektiğini söyledi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Londra'nın adadaki iki tarafa eşit şekilde muamele gösterebileceğini hatırlattı ve biz artık daha fazla vakit kaybetmek istemiyoruz. Bunca yıldır boşuna zaman kaybettik” diye konuştu.

Ersin Tatar kritik görüşmeler öncesi yaptığı söyleşide şunları söyledi:

"Kıbrıs'ta bulunun doğal gaz sadece gerginlikleri artırırdı. Rumların, Türkiye’nin zamanla geri adım atacağı düşüncesiyle zamana oynuyor. Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle, Kıbrıs adasının önemi bir o kadar daha artmıştır. Türkiye asla geri adım atmayacaktır ve fikrini değiştirmeyecektir. Kıbrıslı Türkleri de sonuna kadar destekleyecektir.

İki devletli formül en gerçekçi çözüm

İki devletli çözüm adadaki tek gerçekçi seçenek. Adadaki gerçeklerin ortada ve hali hazırda barış içinde yan yana yaşayan iki devlet gerçeği var. İki ayrı halk, iki ayrı dil, iki ayrı tarih ve iki farklı kültür. Bundan dolayı kendi devletimizi kurma hakkına sahibiz ve 1974 yılından bu yana bu iki halk ayrı yaşam sürüyor. Farklı diller konuşan iki tarafının gençlerinin artık birbirini tanımıyor ve geçmişte yaşanan acılardan dolayı Kıbrıs'ta federal bir çözümün mümkün olamayacak.

Türk -Yunan ilişkisini etkiler

KKTC’nin tanınması artık bir zaririyet. Karşılıklı iş birliği üzerine kurulu iki devletli bir çözüm taraflara kazan-kazan ortamı sağlayacak ve Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlikleri de ortadan kaldıracak.

İngiltere KKTC'yi tanımayı tartışıyor

İngiliz gazete ayrıca, Johnson hükümetinin Kuzey Kıbrıs’ı bağımsız bir devlet olarak tanımayı düşündüğü bilgisini paylaştı.

Kıbrıs sorunun çözümü halinde İngiltere’de yaşayan 300 bin Kıbrıslı Türk içinde birçok sorunun çözüleceğini yazan Sunay Ekspres, adada sağlanacak nihai bir çözümün Kuzey’de yaşayan binlerce İngiliz vatandaşı ve adada bulunan İngiliz üstleri için de önemli kazanım olacağı tespitinde bulundu.