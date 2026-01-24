Bugün bitecek ateşkesi 1 aya uzatıp süre kazanmaya çalışan YPG, Rakka'da orduya karşı direnen teröristlerini taşıyacak.

Suriye Ordusu, terör örgütü PKK/YPG’nin Rakka vilayetindeki el-Aktan Hapishanesinde direnen teröristlerin Halep’in doğusundaki Ayn el-Arab’a taşınmasını kabul etti.

Suriye Ordusu Operasyonlar Heyetinden bir yetkili “Bu adım, uluslararası arabuluculuklar eşliğinde varılan ve güvenliğin sağlanması ile gerilimin düşürülmesini amaçlayan anlaşma kapsamında atıldı. Suriye vatandaşı ve yabancı unsurlardan oluşan YPG/SDG mensupları hafif silahlarıyla birlikte el-Aktan Hapishanesinden çıkarıldı” dedi.

Toplamda 800 PKK/SDG’li teröristin Ayn el-Arab’a gittiği öğrenildi.

