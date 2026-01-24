800 PKK/SDG’li terörist Ayn el-Arab’a taşındı
Bugün bitecek ateşkesi 1 aya uzatıp süre kazanmaya çalışan YPG, Rakka'da orduya karşı direnen teröristlerini taşıyacak.
Suriye Ordusu, Rakka'daki el-Aktan Hapishanesi'nde direnen 800 PKK/YPG teröristinin, uluslararası arabuluculukla varılan ve güvenliği sağlamayı amaçlayan bir anlaşma kapsamında Halep'in doğusundaki Ayn el-Arab'a taşınmasını kabul etti.
- Suriye Ordusu, PKK/YPG teröristlerinin Rakka'daki el-Aktan Hapishanesi'nden Ayn el-Arab'a taşınmasına onay verdi.
- Bu adım, uluslararası arabuluculukla sağlanan ve güvenliği hedefleyen bir anlaşma çerçevesinde atıldı.
- Taşınan YPG/SDG mensupları, Suriye vatandaşı ve yabancı unsurlardan oluşup hafif silahlarıyla birlikte çıkarıldı.
- Toplamda 800 PKK/SDG'li terörist Ayn el-Arab'a nakledildi.
Suriye Ordusu, terör örgütü PKK/YPG’nin Rakka vilayetindeki el-Aktan Hapishanesinde direnen teröristlerin Halep’in doğusundaki Ayn el-Arab’a taşınmasını kabul etti.
Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması: Ateşkes uzayabilir, Mazlum Abdi mesaj taşıyıcı
Suriye Ordusu Operasyonlar Heyetinden bir yetkili “Bu adım, uluslararası arabuluculuklar eşliğinde varılan ve güvenliğin sağlanması ile gerilimin düşürülmesini amaçlayan anlaşma kapsamında atıldı. Suriye vatandaşı ve yabancı unsurlardan oluşan YPG/SDG mensupları hafif silahlarıyla birlikte el-Aktan Hapishanesinden çıkarıldı” dedi.
Toplamda 800 PKK/SDG’li teröristin Ayn el-Arab’a gittiği öğrenildi.