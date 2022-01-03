Türkiye Gazetesi

Birçok devletin ve iş adamının gizli belgelerini yayımlayan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, 2012'den beri Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde kalıyordu. 11 Nisan 2019'da, Assange sığınma hakkının kaldırılmasının ardından İngiliz polisi tarafından tutuklandı.

"BİZE SIĞINABİLİR"

ABD, casusuluka suçladığı Assange'ın kendilerine iade edilmesini isterken Meksika'dan sığınma teklifi geldi. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, İngiltere’nin başkenti Londra'nın dışındaki Belmarsh Hapishanesi'nde tutulan Assange’a sığınma hakkı vermek istediklerini açıkladı.

"MEKSİKA ASSANGE İÇİN TEHLİKELİ DEĞİL"

Julian Assange’ın hasta olduğuna dikkat çeken Obrador "Meksika, Assange için herhangi bir tehlike oluşturmuyor. Sığınma hakkı teklifini kardeşlik ve dayanışma amacıyla yapıyorum" dedi.

"BU KONUDA TRUMP'A MEKTUP YAZMIŞTIM"

Başkan Obrador, Assange’ı casusluk suçlamasıyla yargılamak isteyen ABD’ye de insanca ve dayanışma içinde hareket etme çağrısı yaparak "Daha önce ABD’nin eski Başkanı Donald Trump yönetimine Assange’ı affetmeleri için bir mektup yazdım ancak cevap alamadım" ifadelerini kullandı.

ABD İADE EDİLİRSE 165 YIL HAPİS ALABİLİR

Öte yandan ABD, 50 yaşındaki Assange’ı Afganistan ve Irak savaşlarıyla ilgili yüz binlerce sızdırılmış belgeyi yayınlamasının ardından "ulusal savunma bilgilerini elde etmek" ve "ifşa etmek için komplo kurmak" iddialarıyla suçluyor. Assange, 2019’dan bu yana ABD’nin suçlamaları ve iade talebi nedeniyle herhangi bir suçtan hüküm giymediği halde Londra’daki yüksek güvenlikli Belmarsh Hapishanesinde tutuluyor. Assange’ın ABD'ye idesi durumunda en az 165 yıl hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

İngiltere’de WikiLeaks’in kurucusu Assange için gösteri düzenlendi İngiltere’nin başkenti Londra’da WikiLeaks’in kurucusu Julian Assange için düzenlenen gösteride protestocular, Assange’nin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

WikiLeaks'in kurucusu Assange'ın kefalet talebi reddedildi İngiltere’de mahkeme, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın kefaletle serbest kalma talebini “kaçma riski bulunduğu” nedeniyle reddetti.

Wikileaks kurucusu Julian Assange’ın, ABD’ye iade talebini reddetti İngiliz mahkemesi, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesi talebini reddetti.