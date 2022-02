Türkiye Gazetesi

Yunanistan’da emekli Kara Kuvvetleri Onursal Birinci Başkan Yardımcısı Korgeneral Nikolaos Tamouridis Türkiye’ye yönelik küstah sözlerle dolu bir köşe yazısı yazdı. Kendince Türkiye’nin yapması gerekenleri satan Tamouridis sözleriyle tepki çekti.

Gerilime neden olacak sözler kullanmaktan çekinmeyen Yunan komutan Nikolaos Tamouridis'in yazısında: “Ülkeniz, Türkiye'nin derhal yerine getirmesi gerekenler diyerek, “Ege'de ve Doğu Akdeniz'de her türlü iddia fikrini unutun, Deniz Hukuku ve hava sahasına ilişkin uluslararası anlaşmalara saygı göstermek. Karasularımızın 12 deniz miline çıkarılması için uluslararası kabul edilemez savaş sebebini (casus belli) ortadan kaldırmak. Aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi olan Kıbrıs Cumhuriyeti'ni tanımak, askerlerini Kıbrıs'tan derhal geri çekmek ve Kıbrıs sorununun uluslararası kurallar ve BM kararları doğrultusunda adil bir şekilde çözümlenmesini kabul etmek. Hıristiyan ve Müslüman Yunanlıların barış içinde yaşadığı Trakya'daki (Batı) sinsi oyunları terk etmek. Patrikhane'nin Ekümenliğini bir an önce tanımak, Halki'deki (Heybeliada) Ruhban Okulu'nu açmak ve Rum diasporasından hukuka aykırı olarak elde ettiği her şeyi geri vermek. Ayasofya'yı Doğu Ortodoks Kilisesi'nin Kutsal Tapınak-sembolü olarak Ekümenik Patrikhane'ye vermek. İşlediği soykırımları, ayrıca topraklarında yaşayan ulusal, dini ve diğer azınlıkların haklarını tanımak.” şeklinde madde madde sıraladı.

YUNAN KOMUTANDAN SKANDAL SÖZLER

Yunan komutan Nikolaos Tamouridis sözlerinin devamında, “Uçak gemileri yapın, istediğiniz kadar gemi satın alın. Bizi korkutamazsın. Çünkü amiral gemilerinizi ateşe veren ve onları batıran yeni Kanarides, Miaoulides, Papanikolides ve genç ateşe vericilerimiz var! Satın alın, tanklar alın, silahlar, toplar, İnsansız Hava Araçları yapın. Bizi korkutamazsın. Çünkü Ordumuzun yeni Kolokotronides, Karaiskakides ve Nikitarades'leri var! İstediğiniz kadar uçak alın. Bizi korkutamazsın. Çünkü bizde dünyanın en iyi pilotları olan İkarus'un çocukları, Ege'nin ve Kıbrıs'ın korkusuz kartalları, gözlemcileri var! Silahlansanız bile. Tehdit etseniz bile. Bizden kat kat fazla olsanız bile.

“AYASOFYA’DA ÇANLAR YENİDEN ÇALACAK”

Çünkü küçük rakamlar ülkemizi hiçbir zaman korkutmadı. Çünkü gözlemciler tüm sınırlarımızın ötesinde ruhlarına güveniyorlar. Çünkü Osmanlı tehditleri asla cesaretimizi kırmadı. Çünkü cephaneliğimizde iki yenilmez nükleer silah var. Vatan- Yunanistan dediğimiz şeye sevgi ve Ortodoksluk dediğimiz şeye inanç! Çünkü ne yaparsanız yapın Vatanımıza ayak basmayacaksınız. Ve Polis'te (İstanbul), Ayasofya'da çanlar yeniden çalacak” İfadelerini kullandı.

