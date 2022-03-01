Türkiye Gazetesi

Rusya 6 gün önce Ukrayna'ya saldırdı ve işgal hala devam ediyor. Ukrayna'da saldırılar nedeniyle 660 bini aşkın insan komşu ülkelere göç etti.Savaşta yaralananlardan biride 52 yaşındaki anaokulu öğretmeni Olena Kurilo.

Bombaların atıldığı esnada yaralandı ve o anlar ajanslar tarafından kayda geçerek tüm dünyaya servis edildi. Savaşın simgesi olan öğretmen Rusya'da hedef tahtasına oturtuldu ve hakkında karalama kampanyaları yapılmaya başlandu.

'YÜZÜNDEKİ KAN DEĞİL NAR SUYU'

Söz konusu haberlerde ve sosyal medyada, patlamada yaralanan öğretmenin olduğu görüntünün ise 2014 yılına ait olduğu iddia edildi. Olena’nın elindeki ve yüzündeki kanları görmemezlikten gelen Rus medyası ve sosyal medya kullanıcıları Olena Kurilo’nun yüzündekilerin kan değil nar suyu olduğu iddia etti.

YARALANAN GÖZÜ GÖRMÜYOR

Saldırı sonrası yaralanan gözünün artık görmediğini belirten öğretmen, yoğun askeri bombardıman nedeni ile tedavi olacak hastane bulamadığını belirtti ve "İşte gözümden geriye kalanlar….Artık onunla göremiyorum. Umarım görme yeteneğim geri döner ve her şey yoluna girer." dedi.

KIZI 'ELİMDE PATLAMA ANINA AİT GÖRÜNTÜ VAR' DEDİ

Olena'nın 27 yaşındaki kızı Ekaterina da Rus medyasına annesi hakkında sahte haberler yaymayı bırakması için çağrıda bulundu. Ekaterina "Sosyal ağlardaki birçok insan bana annemin kim olduğu hakkında farklı versiyonlarla kişisel mesajlar gönderiyor. Annemle ilgili sahtekarlıkları çürütebilirim. Elimde patlama anına ait fotoğraflar ve videolar var." dedi.

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