Türkiye Gazetesi

Çekya, Rus işgali altındaki Ukrayna’ya tank desteği sağlayarak bir ilke imza atacak. Ülke, ordu envanterinde bulunan ve kullanılmayan çok sayıda T-72 tipi tank ile BVP-1 tipi zırhlı aracı Ukrayna’ya gönderme kararı aldı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, ilk kez bir ülke Ukrayna’ya tank desteği sağlamaya karar verdi. Çekya, Ukrayna’ya ordu envanterinde bulunan ve kullanılmayan çok sayıda T-72 tipi tank ile BVP-1 tipi zırhlı araçları gönderme kararı aldı.

‘UKRAYNALI ARKADAŞLARA TEMEL ASKERİ MALZEME GÖNDERİYORUZ’

Trenle sevkiyatı gerçekleştirilecek olan tanklar ve zırhlı araçlar hakkında sosyal medya üzerinden açıklama yapan Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova, “Merak insanidir ve Ukrayna'ya ne tedarik ettiğimizi öğrenmek isteyenleri anlıyorum. Üzgünüm, sizlere daha fazlasını söyleyemem. Orada savaş kızışıyor ve Z işaretli katiller için hiçbir şeyi kolaylaştırmayacağız. İnanın bana, Ukraynalı arkadaşlara temel askeri malzeme gönderiyoruz. Ve bunu yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Çekya, ordu envanterindeki kullanılmayan çok sayıda tankı Ukrayna’ya göndererek destek sağlayacak.

ÇEKYA’DAN UKRAYNA’YA BUGÜNE KADAR 60 MİLYON EURO TUTARINDA YARDIM

Milletvekili Ondrej Benesik ise yaptığı açıklamada, “Çek BVP'lerinin ve T-72 tanklarının teslimatlarını öğrendik. Savunma Bakanı Jana Cernochova büyük övgüyü hak ediyor. Savaşması zor Ukrayna ordusunun gerçekten ihtiyacı olan şey bu. Bu teslimatları sürdürebileceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Çekya Ukrayna’ya bugüne kadar 30 bin tabanca, 7 bin tüfek, 3 bin makineli tüfek, yaklaşık 100 adet keskin nişancı tüfeği ve yaklaşık bir milyon mermi ile 4 bin 6 adet 152 milimetrelik top mermisi gönderdi. Çekya, şu ana kadar Ukrayna’ya ağır silahlardan oluşan yaklaşık 60 milyon euro tutarında yardımda bulundu.

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