Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin ürettiği Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracına bu kez Slovakya talip oldu. Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Na, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’den Bayraktar TB2 satın alınması için görüşmelerin başladığını duyurdu.

Bakan Jaroslav Na, "Slovakya ordusuna insansız hava aracı tedariki için çalışmalar devam ediyor. Sayın Bayraktar ile güzel bir görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Na, Twitter hesabından yaptığı paylaşım

Bayraktar Ukrayna direnişinin sembolü oldu! Adına şarkılar yazıldı Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı işgalide bir ay geride kalırken Ukrayna'da direnişin sembolu Türk insansız hava aracı Bayraktar TB2 oldu. 2019'da Bayraktar TB2'leri satın alan ilk ülke olan Ukrayna, Rus saldırılarına karşı Bayraktar'ları etkin biçimde kullanarak çoğu şehrin kontrolünü yeniden eline aldı. Çok sevilen ve başarısı batılı ülkelerce de çok konuşulan Bayraktar SİHA'lara şarkılar bile yazıldı.

Alman medyasından Bayraktar TB2 analizi: Türkiye lider üretici haline geldi Rusya'nın saldırılarına karşı direnen Ukrayna'da Bayraktar TB2'lerin başarısı göz doldurmaya devam ediyor. Son olarak ABD basınının önde gelen kanallarından CNN International geniş çaplı bir habere imza atarken, bir manşet de Alman basınından geldi. Alman FAZ sitesi, Türk savunma sanayiiden peş peşe gelen başarılı hamleleri değerlendirdi.

Bir ülke daha Bayraktar için sıraya girdi! Sırbistan Türk SİHA’ları için harekete geçti Rusya’nın saldırılara karşı savunma anlamında önemli başarılar yakalayan Bayraktar TB2 SİHA’lar dünyanın dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle Karabağ savaşındaki etkisiyle yıldızı parlayan Bayraktar TB2, önemli ülkeler tarafından yakından incelenmeye başlandı. En son olarak Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan söz aldığını belirterek Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alacaklarını duyurdu. Bayraktar TB2 için heyecanlı olduklarını belirten Vucic, "Bu silahları Sırp Ordusunun envanterine dahil edeceğiz" ifadelerini kullandı.