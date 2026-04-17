ABD, Kataib Hizbullah Genel Sekreteri olan Ahmet el-Hamidavi'nin başına 10 milyon dolar ödül koymuştu. El-Hamidavi, Irak’ın Kerbela kentinde düzenlenen “Zafer Yürüyüşü” etkinliğinde ilk kez kamuoyu önünde görüntülendi.

Irak'ta faaliyet gösteren İran bağlantılı Kataib Hizbullah (Irak Hizbullah Tugayları) Genel Sekreteri Ahmet el-Hamidavi, ABD’nin hakkında ödül açıklamasından günler sonra ülkenin güneyindeki Kerbela kentinde düzenlenen bir etkinlikte ilk kez açık şekilde görüntülendi.

ZAFER YÜRÜYÜŞÜ'NE KATILDI

55 yaşındaki el-Hamidavi, Irak’ın güneyindeki Kerbela’da çeşitli silahlı grupların düzenlediği "Zafer Yürüyüşü" etkinliği sırasında onlarca destekçisiyle birlikte görüntülendi.



İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ile yakın ilişkisi olduğu iddia edilen el-Hamidavi’nin, paylaşılan görüntülerde yüzünde maske olması dikkat çekti.

ABD başına 10 milyon dolar ödül koymuştu! Ahmet el-Hamidavi Kerbela'da görüntülendi

El-Hamidavi’nin, söz konusu yürüyüşte destekçileriyle birlikte görüntülenmesi, hakkında ödül açıklanmasının ardından ilk kamuoyu görüntüsü olarak kayda geçti.

BAŞINA 10 MİLYON DOLAR ÖDÜL KONDU

ABD Dışişleri Bakanlığına bağlı "Adalet Ödülleri Programı" kapsamında el-Hamidavi’nin yakalanmasına yönelik bilgi sağlayan kişilere 10 milyon dolara kadar ödül verileceği duyurulmuştu.

