ABD Başkanı Donald Trump, İran ile devam eden savaşa ilişkin konuşuyor. İran'da düşen F-15E savaş uçağının pilotlarını kurtarma operasyonun detaylarını açıklayan Donald Trump "Bütün ülke tek bir gecede yok edilebilir ve o gece yarın gece olabilir" sözleri ile Tahran'ı yeniden tehdit etti.

Trump, pilot operasyonun detaylarını açıkladı: İran'ı tek gecede yok edebiliriz

PİLOT 48 SAAT SAKLANDI

Trump, "Operasyon 7 saat sürdü. Pilot dağa tırmandı, çok cesurdu, kan kaybediyordu, yaralıydı ama yakalanmadı. Kahraman F-15 Silah Sistemleri subayı, İran'da yerdeki zanlılardan yaklaşık 48 saat boyunca kaçmayı başardı" dedi.

ONLARCA UÇAK KATILDI

Pilotu kurtarmak için Pentagon'un çok sayıda uçak görevlendirdiğini ifade eden Trump "Silahlı kuvvetlerimiz, çoğu çok alçak irtifada uçan 21 askeri uçağı düşman hava sahasına konuşlandırdı. İkinci kurtarma operasyonuna 155 uçak katıldı. Büyük, eski uçaklarımızı havaya uçurduk. 4 bombardıman uçağı, 64 savaş uçağı, 48 yakıt ikmal uçağı, 13 kurtarma uçağı ve daha fazlası" sözlerini kullandı.

Trump, "İranlılar ateşkes sırasında rejime karşı ayaklanırsa tepkiniz ne olurdu?" sorusuna "Bunu yapmalılar, ancak sonuçları çok büyük olur." cevabını verdi.

"İranlılar neden altyapılarını havaya uçurmanızı istesinler ki?" sorusunu ise Trump, "Özgürlük için buna katlanmaya razı olurlar" sözleri ile cevapladı.

Trump "İranlılar, “Lütfen bombalamaya devam edin” diyorlar. Bu insanlar bombaların patladığı yerlerde yaşıyorlar. Biz gidiyoruz, onlar da “Lütfen geri gelin, geri gelin, geri gelin” diyorlar" diye konuştu.

Donald Trump, İran hakkında yaptığı açıklamada, "Onlarla görüşüyoruz, yarın akşama kadar süreleri var. Her şey yolunda gidiyor gibi görünüyor, ama bekleyip göreceğiz. Şunu anlamalısınız ki, bu insanlarla 47 yıldır uğraşıyoruz" dedi.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Helikopterlerden birinde çok sayıda mermi var. İnanılmaz.

İran, bir sızıntı yapan kişi bilgiyi verene kadar birinin kayıp olduğunu bilmiyordu.

Bunu yayınlayan medya kuruluşuna gidip diyeceğiz ki: "Ulusal güvenlik, bilgiyi verin ya da hapse girin!"

Kimden bahsettiğimizi biliyorsunuz. Her şey hepimiz tarafından en ince ayrıntısına kadar düşünüldü, ancak planı medyaya açıklayamam.

ABD Savunma Bakanı Hegseth

İRAN'A EN YOĞUN SALDIRI BUGÜN

ABD Savunma Bakanı Hegseth, "Bugün en yoğun hava saldırılarının gerçekleştirileceği gün olacak. Yarın da bugünkünden yoğun olacak" açıklamasında bulundu.

Hegset, İran'a seslenerek "Akıllıca seçim yapın. Trump şaka yapmaz. Süleymani'ye sorabilirsiniz. Maduro'ya sorabilirsiniz. Hamaney'e sorabilirsiniz" dedi.

