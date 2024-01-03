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    ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgileri olduğu iddialarını reddetti

    ABD yönetimi, İran’ın Kirman eyaletinde 103 kişinin ölümüne, 211 kişinin yaralanmasına sebep olan terör saldırısıyla ilgileri olduğu iddialarını reddetti.

    ABD, İran&#039;daki terör saldırısıyla ilgileri olduğu iddialarını reddetti
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde İran'daki terör saldırılarıyla ilgili soruları yanıtladı.

    Miller, saldırılarla ilgili, "ABD hiçbir şekilde buna dahil olmamıştır, aksi yöndeki iddialar gülünçtür. İkincisi, İsrail'in bu patlamalarda dahli olduğuna inanmak için bir nedenimiz yok." dedi.

    Sözcü Miller, saldırılarda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

    İRAN'DA NE OLDU?

    İran'da Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin 4. ölüm yıl dönümü korkunç bir terör saldırısı ile bölünmüş, peş peşe patlayan bombalar nedeniyle 103 kişi hayatını kaybettmişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    AbdİranTerör
    Haberler > Dünya > ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgileri olduğu iddialarını reddetti
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