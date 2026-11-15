ABD'de 5 haftalık F-35 hesabı! Türkiye'nin 6 uçağı yeniden masada

WASHINGTON'DA KRİTİK TAKVİM: 5 HAFTA

İsrail gazetesi, ABD Kongresi'ndeki siyasi takvimin Türkiye açısından önemine işaret etti.

Maariv'in değerlendirmesine göre, Trump yönetimi ile Cumhuriyetçi liderlerin, yeni Kongre'nin göreve başlamasından önce ortak bir çözüm çerçevesi oluşturmak için yaklaşık beş haftalık bir süresi bulunuyor.

Haberde, mevcut siyasi ortamda ilerleme sağlanmasının mümkün olduğu ancak bu sürenin anlaşmanın bütün aşamalarını tamamlamak için yeterli olmayabileceği de öne çıkarıldı:

"S-400 sistemlerinin devri Rusya'nın onayını ve sistemleri alacak ülkenin Washington tarafından kabul edilmesini gerekiyor."