ABD'de 5 haftalık F-35 hesabı! Türkiye'nin 6 uçağı yeniden masada
İsrail basını, Türkiye'nin F-35 programına dönüş ihtimalini mercek altına aldı. Maariv gazetesi, ABD'de değişen siyasi dengelerin Ankara için yeni bir fırsat oluşturabileceğini yazdı.
Maariv, haberinde Türkiye'nin yeniden F-35 savaş uçaklarına kavuşmasını sağlayabilecek çözüm önerisini ele aldı.
Haberde şu ifadelere yer verildi:
"ABD ve Türkiye, iki ülke arasındaki en uzun soluklu güvenlik krizlerinden birini çözmek için kısa bir fırsat penceresiyle karşı karşıya: Ankara'nın Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini satın alması, Türkiye'nin F-35 hayalet savaş uçağı programından çıkarılmasına yol açmıştı. ABD'deki ara seçim sonuçları, Ocak 2027'de Demokratların Kongre'nin her iki kanadının kontrolünü ele geçirmesinden önce bir çözüm bulma çabalarını hızlandırabilir."
TÜRKİYE İÇİN ÜRETİLEN 6 F-35 YENİDEN MASADA
Türkiye için üretilen ancak ABD'de tutulan altı F-35 savaş uçağının teslimini mümkün kılabilecek iki aşamalı çözüm önerisine yer veren İsrail basını şu değerlendirmeyi paylaştı:
"İlk aşamada Türkiye'nin S-400 sistemlerini Rusya'ya veya Moskova'nın onayıyla üçüncü bir ülkeye devretmesi öngörülüyor.
Atılacak adımın ardından ABD'nin depolarda bekleyen altı F-35'i serbest bırakması ve Türk personelinin eğitimine yeniden izin vermesi öneriliyor.
İkinci aşamada ise Washington yönetiminin, Türkiye'nin artık S-400 sistemlerine sahip olmadığını Kongre'ye resmen bildirmesi ve Türk savunma sanayisine uygulanan yaptırımların kaldırılması planlanıyor.
Koşulların yerine getirilmesi halinde altı F-35'in Türkiye'ye teslim edilmesi ve daha geniş bir savaş uçağı filosu için görüşmelerin başlatılması mümkün olabilecek."
F-35 FİLOSU 20 VEYA 40 UÇAĞA ÇIKABİLİR
Maariv'in aktardığı değerlendirmede, ilk altı uçağın teslim edilmesinin ardından Türkiye'nin F-35 filosunu genişletme seçeneğini değerlendirebileceği kaydedildi.
Söz konusu kapsamda 20 veya 40 uçaklık bir filoya ulaşılması ihtimali üzerinde duruldu.
WASHINGTON'DA KRİTİK TAKVİM: 5 HAFTA
İsrail gazetesi, ABD Kongresi'ndeki siyasi takvimin Türkiye açısından önemine işaret etti.
Maariv'in değerlendirmesine göre, Trump yönetimi ile Cumhuriyetçi liderlerin, yeni Kongre'nin göreve başlamasından önce ortak bir çözüm çerçevesi oluşturmak için yaklaşık beş haftalık bir süresi bulunuyor.
Haberde, mevcut siyasi ortamda ilerleme sağlanmasının mümkün olduğu ancak bu sürenin anlaşmanın bütün aşamalarını tamamlamak için yeterli olmayabileceği de öne çıkarıldı:
"S-400 sistemlerinin devri Rusya'nın onayını ve sistemleri alacak ülkenin Washington tarafından kabul edilmesini gerekiyor."
TÜRKİYE'NİN KAAN VE EUROFIGHTER HAMLELERİNE DE YER VERDİLER
Maariv, Türkiye'nin F-35 meselesindeki belirsizliğe rağmen hava gücünü artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü yazdı.
Ankara'nın İngiltere'den 20 Eurofighter Typhoon savaş uçağı sipariş etmesini ve yerli savaş uçağı KAAN'ın geliştirilmesini bu kapsamda değerlendirdi.
Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda ilerleme kaydettiğine işaret edilen haberde, özellikle havacılık motorları alanında ABD ile ilişkilerin önemini koruduğu belirtildi.
"TÜRKİYE F-35 PROGRAMINA GERİ DÖNMEYE YAKLAŞABİLİR"
Maariv'in aktardığı değerlendirmede, Ankara ile Washington'ın yıllardır devam eden anlaşmazlıklara rağmen ortak güvenlik çıkarlarına sahip olduğu ifade edildi.
Türkiye'nin NATO'nun güneydoğu kanadındaki stratejik konumuna işaret edilirken savunma sanayisinde iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilebileceği kaydedildi:
"Önümüzdeki haftalar belirleyici olabilir. Washington açısından Türkiye, NATO'nun güneydoğu kanadında önemli bir müttefik olmaya devam ediyor ve savunma sanayii havacılık, gemi inşası, mühimmat ve insansız hava araçları (İHA) alanlarında ABD ile işbirliğini derinleştirebilir. Trump yönetimi ve Cumhuriyetçi Kongre, Washington'daki kontrol değişmeden önce ortak bir taslak üzerinde anlaşmaya varırsa, Türkiye F-35 programına geri dönmeye yaklaşabilir. Fırsat penceresi kaçırılırsa, Ocak ayında yeni Kongre'nin göreve başlamasıyla birlikte temaslar yeniden çıkmaza girebilir."