ABD'de Delta Hava Yolları'na ait yolcu uçağı seferini tamamlayamadı! Havada kabusu yaşadılar: Yaralılar var

ABD'nin Utah eyaletinden Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gitmek üzere havalanan uçakta şiddetli türbülans nedeniyle 25 kişi yaralandı, uçak Minnesota eyaletine acil iniş yaptı.

The New York Times gazetesinin haberine göre, Delta Hava Yollarının 275 yolcu ve 13 kişilik mürettebat taşıyan uçağı, Utah'ın Salt Lake City şehrinden Amsterdam seferi için havalandı.

ŞİDDETLİ TÜRBÜLANS SONUCU ACİL İNİŞ YAPTI

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, "şiddetli türbülansın" ardından uçağın Minnesota eyaletindeki Minneapolis-Saint Paul Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldığı belirtildi.

25 YOLCU YARALANDI

Açıklamada, sağlık personelinin, inişin ardından yaralılarla ilgilendiği, türbülans nedeniyle 25 yaralının hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.