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ABD'de Delta Hava Yolları'na ait yolcu uçağı seferini tamamlayamadı! Havada kabusu yaşadılar: Yaralılar var

Kaynak: Anadolu Ajansı
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ABD&#039;de Delta Hava Yolları&#039;na ait yolcu uçağı seferini tamamlayamadı! Havada kabusu yaşadılar: Yaralılar var
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD-Hollanda seferini yapan Delta Hava Yolları'na ait yolcu uçağı şiddetli türbülansa girdi. Utah eyaletinden havalanan uçak, Minnesota eyaletine acil iniş yapmak zorunda kaldı. Türbülans nedeniyle uçaktaki 25 kişi yaralandı.

ABD'nin Utah eyaletinden Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gitmek üzere havalanan uçakta şiddetli türbülans nedeniyle 25 kişi yaralandı, uçak Minnesota eyaletine acil iniş yaptı.

The New York Times gazetesinin haberine göre, Delta Hava Yollarının 275 yolcu ve 13 kişilik mürettebat taşıyan uçağı, Utah'ın Salt Lake City şehrinden Amsterdam seferi için havalandı.

ŞİDDETLİ TÜRBÜLANS SONUCU ACİL İNİŞ YAPTI

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, "şiddetli türbülansın" ardından uçağın Minnesota eyaletindeki Minneapolis-Saint Paul Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yapmak zorunda kaldığı belirtildi.

ABD'de Delta Hava Yolları'na ait yolcu uçağı seferini tamamlayamadı! Havada kabusu yaşadılar: Yaralılar var - 1. Resim

25 YOLCU YARALANDI

Açıklamada, sağlık personelinin, inişin ardından yaralılarla ilgilendiği, türbülans nedeniyle 25 yaralının hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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