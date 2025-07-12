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ABD'de, Texas'ı vuran sel felaketinde bilanço yükseldi!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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ABD&#039;de, Texas&#039;ı vuran sel felaketinde bilanço yükseldi!
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD'nin Texas eyaletinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 129'a yükseldi. Kayıp 166 kişi için ise arama çalışmaları devam ediyor.

ABD'nin güneyindeki Texas eyaletini geçtiğimiz hafta vuran şiddetli yağışların yol açtığı selde bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin sayısının 129'a yükseldiğini açıkladı.

Selden en çok etkilenen Kerr County'de 36'sı çocuk olmak üzere 103 can kaybı kayıtlara geçti. Kayıp 166 kişiyi arama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, sel felaketinin yol açtığı hasarı değerlendirmek üzere Kerrville'i ziyaret etti. Trump ve eşi First Lady Melania Trump, felakete müdahale eden kurtarma ekipleriyle bir araya geldi.

KAMP BÖLGESİNİN "SEL ALANI" STATÜSÜNDEN ÇIKARILDIĞI TESPİT EDİLDİ

ABD'li Associated Press ajansının haberine göre sel felaketinden önce kamp yapan 27 çocuk ve danışmanın hayatını kaybettiği Camp Mystic alanının "sigorta maliyetlerini düşürmek ve daha az katı düzenlemelere tabi olmak" amacıyla kamp yetkililerinin itirazının ardından Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) tarafından "Özel Sel Tehlikesi Alanı" statüsünden çıkarıldığı ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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