ABD'den sınırdaki göçmenlere ordu birlikleriyle müdahale

ABD ve İngiltere İran destekli güçleri vurdu! Yemen'de ölü ve yaralılar var

ABD ve İngiltere İran destekli güçleri vurdu! Yemen'de ölü ve yaralılar var

Meksika'da ABD'ye geçmek isteyen göçmenlere sert müdahalelerle karşılık veren ABD, Ciudad Juarez'deki çadırları da kaldırdı. ABD'ye geçiş için bekleyen göçmenler de ordu birlikleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Meksika üzerinden ABD'ye geçmek isteyen göçmenlerin en sık kullandığı noktalardan Ciudad Juarez'de bulunan ve iki ülke arasında doğal sınır kabul edilen Grande Nehri boyunca kurulmuş derme çatma çadırlar, sınır muhafızları ile ordu birliklerinin ortak çalışmasıyla kaldırıldı.

Kamp alanını kullanan yaklaşık 100 göçmen bölgeden tahliye edildi. Amerika hayaliyle kilometrelerce yol kat ettikten sonra sınıra gelip kamp kuran göçmenler, umutlarını başka bahara bırakarak Ciudad Juarez kasabasına geri döndü.

MEKSİKA SINIRINDAN GEÇEN KAÇAK GÖÇMEN SAYISINDAKİ ARTIŞIN NEDENİ

ABD'nin tamamı Meksika ile olan güney kara sınırı 3 bin 145 kilometre uzunluğunda. Texas, New Mexico, Arizona ve California eyaletleri bu sınır hattında yer alıyor.

Eski ABD Başkanı Trump, Kovid-19 salgını ile birlikte Sağlık Kanunu'nun salgın hastalıklar ile ilgili 42. maddesini gerekçe göstererek Mart 2020 tarihi itibarıyla ülkeye gelen göçmenleri geri göndermişti.

Salgın sonrası Mayıs 2023’te 42. maddenin hükmünün sona ermesi ile Meksika sınırından yasa dışı geçişler artmıştı. ABD Sınır Devriyesi verilerine göre, Aralık 2023'te de bir ayda en yüksek rakam olan 250 bin kişiye ulaşıldı.

Cumhuriyetçiler, Biden yönetimi sırasında ülkeye giren yasa dışı göçmen sayısının 7 milyonu aştığını savunuyor.