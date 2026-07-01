ABD'nin NATO Büyükelçisi Matthew Whitaker, Fox News ekranlarında katıldığı canlı yayında, Türk savunma sanayiinin ulaştığı devasa üretim kapasitesine ve Ankara’nın ittifak içindeki stratejik ağırlığına övgüler yağdırdı. Türkiye’nin tersanelerindeki üretim gücüne dikkat çeken Whitaker, "Tüm müttefiklerimizin Türkiye gibi olmasına ihtiyacımız var, aynı anda 50 gemi üretebilen bir endüstriyel üsse sahip olmalılar" diyerek diğer NATO üyelerine Ankara’yı örnek gösterdi.

Temmuz ayında Ankara'da gerçekleştirilecek tarihi NATO Zirvesi öncesinde Fox News'e konuşan ABD'nin NATO Büyükelçisi Matthew Whitaker, Washington-Ankara hattındaki askeri ortaklığın önemini hatırlattı.

Türkiye’nin ittifaka olan bağlılığından ve askeri kapasitesinden takdirle bahseden Whitaker, "Türkiye inanılmaz derecede yetenekli ve güçlü bir müttefik. NATO ittifakına, aynı zamanda hem kendi güvenliğine hem de diğer müttefiklerinin güvenliğine ciddi ölçüde bağlılar. Washington olarak bizim bu stratejik ilişkiyi her alanda güçlendirmeye devam etmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

"AYNI ANDA 50 GEMİ ÜRETEN BİR ENDÜSTRİYEL ÜS: HERKES TÜRKİYE'NİN HIZINA YETİŞMELİ"

Konuşmasında Türk savunma sanayiinin ve özellikle deniz kuvvetleri projelerinin ulaştığı küresel başarıya ayrı bir parantez açan Amerikalı Büyükelçi, diğer NATO ülkelerinin üretim hızı konusunda geride kaldığını ima ederek şu tespiti paylaştı:

"Bugün NATO'nun geleceği için tüm müttefiklerimizin tıpkı Türkiye gibi olmasına ihtiyacımız var. Örneğin, aynı anda 50 gemiyi birden inşa edip denize indirebilen muazzam bir endüstriyel üsse sahip olmalarına ihtiyacımız var ki, Türkiye şu anda kendi yerli tersanelerinde tam olarak bunu yapıyor. Bu inanılmaz bir askeri kapasitedir. Bu nedenle, ittifak içindeki herkesin aynı hızda ve kararlılıkta ilerlediğinden emin olmak zorundayız."

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