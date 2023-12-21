İtalya'dan 1 milyon kişilik dev istihdam! Başvurular başladı... Kabul edilen oturum izni de alacak

21 Aralık 2023 20:50 - Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2023 21:24

Avrupa'da ülkelerin yasadışı göçe karşı önemleri sertleştirdiği dönemde İtalya, üç yıl içinde 450 bin yabancı işçiye oturma izni vermeyi vadetti.

BAŞVURULAR BAŞLADI

2025 yılına kadar sürmesi planlanan bu kotanın 50 bin kadarı aralık ayı başında açıldı. Tarım, inşaat, kişisel hizmetler ve turizm alanlarında çok sayıda işçi kabul edildi.

MELONİ YABANCI İŞÇİYE KAPILARI SONUNA KADAR AÇTI

Bu, göçü azaltma sözü veren bir hükümet için paradoksal bir önlem olarak nitelendirilse de Avrupa'da birçok ülke yabancı işgücüne ihtiyaç duyuyor. Yasadışı göçü sona erdirme sözü veren Başbakan Giorgia Meloni'nin, "son on yılda hiç olmadığı kadar" işgücü göçüne kapıları açtığı ifade edilyor.

İHTİYAÇ BİR MİLYONDAN FAZLA

İtalya Ticaret Odaları Başkanı Andrea Prete'ye göre 450 bin oturma izni, ihtiyaç duyulanın çok altında. Prete, "Hükümet 800 bin kişiye ihtiyaç olduğunu kendisi de kabul ediyor. Ancak bu kesinlikle bir milyondan fazla. İtalya'da her iki iş pozisyonundan biri doldurulmadı." dedi.

MÜHENDİSLİK İŞLERİ BÜYÜK TALEP GÖRÜYOR

Ülkede yetersiz eğitim sistemi nedeniyle, yeşil veya dijital ekonomideki mühendislik işlerinin çok talep gördüğü belirtiliyor. Mevcut eğilimler devam ederse, ülke 2050 yılına kadar 5 milyon nüfus kaybedecek.

Yabancıların aynı zamanda İtalya'nın dramatik demografik düşüşünü durdurmaya da yardımcı olduğuna dikkat çekiliyor. Ukrayna'daki savaştan bu yana İtalya'da enflasyon reel gelir seviyesini daha da kötüleştirdi.

ÜÇ ÜLKE İTALYA'YA AKIN EDİYOR

İstihdam edilen göçmenlerin neredeyse üçte biri düşük vasıflı işlerde çalışıyor. İtalya'ya, Avrupa Birliği dışından en çok Fas, Arnavutluk ve Çin'den yabancı işçi geliyor.