Alçak saldırıya peş peşe tepkiler... "Utanç içinde başlarını eğmeliler"

İsrail ordusunun dün gece yüz binlerce Filistinlinin sığındığı Refah kentine saldırı düzenledi, 100'e yakın kişi hayatını kaybetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 129 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 164 Filistinliyi daha öldürdüğü, 200 kişiyi de yaraladığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 28 bin 340'a, yaralı sayısının da 67 bin 984'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun son 10 günde Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda 1102 Filistinlinin öldürüldüğü kaydedildi.

Ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

Hamza Yusuf

İSKOÇYA BAŞBAKANI YUSUF: İSRAİL BAŞLARINI ÖNE EĞMELİ

İsrail'in saldırılarına bir tepki de İskoçya'dan geldi.

İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, "İngiliz hükümeti ve muhalefeti, (Gazze'de) binlerce kadın ve çocuğun öldürüldüğü katliama tanıklık ederken utanç içinde başlarını öne eğmelidir" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE: BÜYÜK ENDİŞE DUYUYORUZ

İsrail'in saldırılarına Türkiye'den de tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Refah kentine gerçekleştirdiği saldırılara yönelik yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “İsrail’in, Gazze şeridinde bugüne kadar gerçekleştirdiği yıkım ve katliamların ardından, güneydeki Refah kentine yönelik artan saldırılarından çok büyük endişe duyuyoruz. Bu harekatı, Gazze halkını kendi topraklarından sürme planının bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Devam eden saldırılar, Gazze’deki insani trajediyi çok daha vahim boyutlara taşıyacak ve bölgede kalıcı bir ateşkesin teminine yönelik çabalara zarar verecektir” ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada ayrıca, BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere, uluslararası toplumu İsrail’i durdurmak için gerekli adımları atılması için çağrıda bulunuldu.

FİLİSTİN'DEN SALDIRILARA TEPKİ

Filistin Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun dün gece yüz binlerce Filistinlinin sığındığı Refah kentine düzenlediği saldırılara tepki gösterdi.

İsrail'in Gazze Şeridi ve Refah'ta sivilleri hedef alan saldırıları, "halkı hava saldırılarıyla göçe zorlama politikasının bir örneği" olarak değerlendirildi.

"İşgal savaşının genişletilmesi ve derinleştirilmesinin doğuracağı yıkıcı sonuçlar" konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dikkat dağıtmak için yüzlerce masum Filistinli öldürüldü, yüzlercesi yaralandı, onlarcası yıkılan evlerin enkazı altında ya da duvarların arasına sıkıştı. Ve bütün bunlar iki kişiyi kurtarmak için yapıldı!"

İsrail hükümetinin iki kişiyi kurtarma bahanesiyle Refah'ta onlarca Filistinliyi öldürmesine, "Bu saldırı, İsrail'e göre bu iki kişinin (kurtarılan iki İsrailli esir) hayatının yüzlerce veya binlerce Filistinlinin hayatından çok daha önemli olduğunu gösteriyor." ifadeleriyle tepki gösterildi.

İsrail ordusunun gece saatlerinde Refah kentine düzenlediği saldırılarda 100’den fazla kişi öldürüldü, yüzlerce kişi de yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 340 Filistinli öldürüldü, 67 bin 984 kişi yaralandı.

İSRAİL'İN SALDIRI PLANI

Gazze’ye saldırı ve işgalinde on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail, bölgenin kuzey ve orta kesimlerindeki nüfusun büyük bölümünü Mısır sınırındaki Refah kentine yığılmaya zorladı.

İsrail saldırılar boyunca kuzeydekiler için güvenli bölge ilan ettiği güney bölgesini ise şimdi aynı şekilde karadan işgal etmek ve nüfusu buradan zorla çıkarmak istiyor.

Refah’ta 1 milyon 400 bin civarında sivilin sıkıştığı tahmin ediliyor.

Uluslararası toplum İsrail’i Refah'a yönelik kapsamlı bir saldırının yeni ve büyük bir trajediye sebep olacağı konusunda uyarıyor.