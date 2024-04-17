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Aliyev ve Putin anlaştı! Rus askerleri Karabağ'dan çekiliyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Aliyev ve Putin anlaştı! Rus askerleri Karabağ&#039;dan çekiliyor

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dağlık Karabağ savaşının ardından imzalanan bildiri çerçevesinde bölgede konuşlanan Rus askerleri çekilmeye başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Müşaviri Hikmet Hacıyev, "Azerbaycan ve Rusya liderleri, Rus barış gücünün görev süresi dolmadan Azerbaycan topraklarından çekilmesine karar verdi" dedi.

Rus barış gücünün Dağlık Karabağ'dan çekilme süreci başladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Müşaviri Hikmet Hacıyev yaptığı açıklamada, "Azerbaycan ve Rusya liderleri, 10 Kasım 2020 tarihinde imzalanan üçlü bildiri çerçevesinde Azerbaycan topraklarında geçici olarak görev yapan Rus barış gücü birliklerinin ülkemizden çekilme yönünde karar aldı. Süreç başladı. Azerbaycan ve Rusya Savunma Bakanlıkları bu kararın uygulanmasına ilişkin uygun tedbirleri alıyor" ifadelerini kullandı.

2020'DEN BERİ KARABAĞ'DALAR

Öte yandan Azerbaycan ile Ermenistan arasında 27 Eylül 2020'de başlayan ve 44 gün süren 2. Karabağ Savaşı, 10 Kasım 2020'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında üçlü bildirinin imzalanmasıyla sona ermişti. Bildiri çerçevesinde Dağlık Karabağ'a geçici olarak Rus barış günü birlikleri konuşlandırılmıştı. Rus birliklerin görev süresinin 2025 yılında sona ermesi bekleniyordu. Rus barış gücü, hafif silahlarla donatılan bin 960 askeri personel, 90 zırhlı araç, 380 araç ve özel teçhizattan oluşuyor.

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Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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