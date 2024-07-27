Atlantik Okyanusu'nda Rusya-ABD gerilimi! Savaş gemileri bir kez daha Küba'da

Atlantik Okyanusu'nda ABD ile Rusya arasında nükleer gerilim giderek artıyor. Geçtiğimiz haziran ayında Rusya'nın nükleer denizaltının bulunduğu 4 savaş gemisini Küba'ya göndermesi üzerine ABD Donanması, bölgeye gemi ve uçaklarını gönderdi. Bunun üzerine Rusya'ya ait savaş gemileri bir kez daha Küba'ya konuşlandı.

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Olası bir 3. Dünya Savaşı'na karşı ülkeler peş peşe hazırlık ve hamleler yaparken, Atlantik Okyanusu'nda ABD ile Rusya arasında nükleer gerilim tırmandı. Her iki ülke de bölgeye peş peşe savaş gemi ve uçaklarını konuşlandırdı.

RUS DONANMASI KÜBA'DA KONUŞLANDI

Rus donanmasının Baltık Filosu’na bağlı savaş gemileri Küba’nın başkenti Havana’ya demir attı. Gemilerin Salı günü yeniden yola çıkmasının beklendiği belirtilerek, gemiler arasında devriye gemisi Neustrahimiy, petrol tankeri Yelna ve eğitim gemisi Smolniy’nin bulunduğu aktarıldı.

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2. ZİYARET GERÇEKLEŞTİ

Eğitim gemisi Smolniy’nin yarın ve pazartesi günleri halk tarafından ziyaret edilebileceği açıklandı. Küba Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, ziyaretin rutin olduğu ifade edildi. Rusya’ya ait savaş gemileri en son haziran ayında Küba’yı ziyaret etmişti.

ABD KANADINDAN AÇIKLAMA!

ABD Kuzey Komutanlığı, "Rusya'nın Atlantik'teki konuşlanmaları ABD için doğrudan bir tehdit ya da endişe oluşturmuyor" ifadelerini kullanarak, Kuzey Amerika'daki tüm hareketlerin izlendiğini ekledi. ABD geçtiğimiz günlerde bölgeye gemi ve uçaklarını göndermişti.

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KÜBA'NIN BAŞKENTİNE DEMİR ATTI

Öte yandan, en son 12 Haziran’da Rus donanmasına ait Kazan adlı Yasen sınıfı nükleer güçle çalışan seyir füzesi denizaltısı, Amiral Gorshkov adlı firkateyn, Akademik Pashin adlı yakıt gemisi ve Nikolay Chiker adlı römorkör, Küba'nın başkenti Havana'ya demir atmıştı.