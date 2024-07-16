Bakan Fidan, Heniyye ile görüştü! Hedef nokta ateşkes
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas lideri Heniyye ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü Gazze katliamları ve ateşkes müzakerelerindeki son durum masaya yatırıldı.
İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi yerle bir ettiği katliamlarını sürdürürken, Türkiye'den diplomatik temaslar gelmeye devam ediyor. Son olarak Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kritik bir görüşme gerçekleştirdi.
HEDEF NOKTA ATEŞKES!
Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsrail'in son günlerde artırdığı saldırıların ele alındığı görüşmenin hedef noktası ateşkesti.
GAZZE FELAKETİ YAŞIYOR
Diplomatik kaynaklar, ikili görüşmede Gazze’de felaket seviyesine varan insani durumun ele alındığını, özellikle Gazze’nin kuzeyinde artan açlık ve hastalıklar sonucu ortaya çıkan kaygı verici gelişmelerin değerlendirildiğini belirtti. Ayrıca, ateşkes müzakerelerindeki son durum görüşüldü.