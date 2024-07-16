Bakan Fidan, Heniyye ile görüştü! Hedef nokta ateşkes

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe 16 Temmuz 2024 23:15 - Güncelleme: 16 Temmuz 2024 23:27 - Güncelleme:

Dünya Haberleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas lideri Heniyye ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü Gazze katliamları ve ateşkes müzakerelerindeki son durum masaya yatırıldı.