Bayram kutlamasının ardından zehirli hava şehrin üzerine çöktü, göz gözü görmüyor! Kirlilik, sınırın 59 kat üzerinde

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi, Diwali Işık Bayramı kutlamalarının ardından yoğun hava kirliliğiyle karşı karşıya kaldı.

Festival kapsamında kullanılan havai fişeklerin atmosfere yaydığı duman, kentte zaten yüksek olan kirlilik seviyesini daha da artırdı. Pazartesi sabahı şehrin üzerini gri bir sis tabakası kaplarken görüş mesafesi de önemli ölçüde düştü.