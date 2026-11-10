Bayram kutlamasının ardından zehirli hava şehrin üzerine çöktü, göz gözü görmüyor! Kirlilik, sınırın 59 kat üzerinde
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Diwali Festivali kapsamında kullanılan havai fişekler hava kirliliğini daha da artırdı.
Kansere yol açabilen PM2.5 partiküllerinin seviyesi, Dünya Sağlık Örgütü'nün günlük önerilen sınırını 59 kat aşarken kent sakinleri, "Kirlilik nedeniyle boğazda tahriş ve gözlerde kaşıntı var" sözleriyle yaşadıkları sağlık sorunlarını anlattı.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi, Diwali Işık Bayramı kutlamalarının ardından yoğun hava kirliliğiyle karşı karşıya kaldı.
Festival kapsamında kullanılan havai fişeklerin atmosfere yaydığı duman, kentte zaten yüksek olan kirlilik seviyesini daha da artırdı. Pazartesi sabahı şehrin üzerini gri bir sis tabakası kaplarken görüş mesafesi de önemli ölçüde düştü.
HAVA KİRLİLİĞİ CİDDİ BOYUTLARDA
Havai fişek kullanımına yönelik kısıtlamalara rağmen pazar akşamı düzenlenen kutlamalarda gökyüzü havai fişeklerle aydınlandı. Pazartesi sabahı başkentin birçok bölgesinde Hava Kalitesi Endeksi 350'nin üzerine çıkarak ciddi seviyeye ulaştı.
LİMİTİN 59 KATINA ÇIKTI
Özellikle Mandir Marg bölgesinde yapılan ölçümlerde, havadaki kansere yol açabilen PM2.5 adı verilen ince partiküllerin yoğunluğu metreküp başına 879 mikrograma kadar yükseldi. Bu değer, Dünya Sağlık Örgütü'nün günlük önerdiği sınırın yaklaşık 59 katına karşılık geliyor.
SADECE YEŞİL HAVAİ FİŞEKLERE İZİN VERİLMİŞTİ
Hindistan Yüksek Mahkemesi, hava kirliliğini azaltmak amacıyla ekim ayında geleneksel havai fişeklere kısıtlama getirmişti. Mahkeme, Diwali kutlamalarında yalnızca belirli koşullarda ve sınırlı saatlerde onaylı "yeşil havai fişeklerin" kullanılmasına izin vermişti.
Ancak daha az emisyon üreten bu ürünler de havaya partikül madde ve başka kirleticiler saldığı için kirliliğin önüne geçemedi.
"BOĞAZDA TAHRİŞ, GÖZLERDE KAŞINTI"
Yeni Delhi'de yaşayan Isyad, hava kirliliğinin günlük hayatını ve sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek, "Kirlilik nedeniyle boğazda tahriş ve gözlerde kaşıntı var" dedi.
30 milyondan fazla kişinin yaşadığı Yeni Delhi ve çevresinde hava kirliliği özellikle kış aylarında daha ciddi boyutlara ulaşıyor. Diwali kutlamalarında kullanılan havai fişeklerin yanı sıra komşu Pencap ve Haryana eyaletlerinde tarım arazilerindeki anızların yakılması da kirliliği artırıyor.
Soğuk hava, düşük rüzgar hızı ve durgun atmosfer nedeniyle kirli hava dağılmakta zorlanırken araç egzozları, sanayi faaliyetleri ve inşaat tozları da sorunu büyütüyor.
DİWALİ IŞIK BAYRAMI
Hindu inancına göre, Diwali Işık Bayramı, iyinin kötüye galip gelmesini temsil ediyor.
Bayramın kutlandığı ülkelerde Hindular, iyiliğin kazanmasını temsilen havai fişek ve maytaplarla ışıklı gösteriler düzenliyor.
Bina ve sokaklarını özel ışıklarla donatan Hindular, bayrama girerken kötülüklerden arınmak için de vücutlarını biber, susam veya Hindistan cevizi yağıyla yıkıyor.