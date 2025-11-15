İddialara göre Alibaba, kullanıcıların IP bilgileri, güvenlik açıkları ve hassas verileri Çin ordusuyla paylaşmakla suçlanıyor. Ortaya çıktığı belirtilen gizli bir notta, bu verilerin ABD’yi hedef alan siber operasyonlarda kullanıldığı ileri sürülüyor.

Financial Times’ın ortaya çıkardığı çok gizli Beyaz Saray notu, Çinli teknoloji devi Alibaba’yı Çin ordusunun ABD’yi hedef alan siber operasyonlarına destek vermekle suçlayan çarpıcı iddiaları gündeme taşıdı.

Notta, Alibaba’nın kullanıcı verilerini ve düzeltilmemiş yazılım açıklarına ilişkin bilgileri Pekin’e aktardığı iddia edildi.

ALİBABA: TAMAMEN SAÇMALIK

Alibaba, iddiaları sert bir açıklamayla reddetti. Şirket, FT’ye yaptığı değerlendirmede "Bu, kamuoyunu manipüle etme girişimidir" ifadelerini kullandı. The Post’a konuşan şirket sözcüsü ise suçlamaların “tamamen yanlış” olduğunu belirtti.

Çin’in Washington Büyükelçiliği de iddiaların “gerçeklerin çarpıtılması” olduğunu savundu.

Financial Times’ın incelediği çok gizli notta Alibaba’nın Çin Halk Kurtuluş Ordusu’na ABD’yi hedef alan siber operasyonlarda veri ve güvenlik açığı sağladığı iddia edildi. Şirket suçlamaları reddetti.

TRUMP–Xİ ATEŞKESİ SONRASI GERGİNLİK ARTTI

Notun 1 Kasım tarihli olduğu belirtiliyor. Bu tarih, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Güney Kore’de geçici ticaret ateşkesi üzerinde anlaşmasından hemen sonraya denk geliyor. Bu da iddiaların siyasi etkisini artırdı.

ABD yönetimi, belgeyle ilgili yorum yapmadı.

KULLANICILARIN IP ADRESLERİ ÇİN ORDUSUNA MI VERİLDİ?

Notta, Alibaba çalışanlarının henüz yamalanmamış yazılım hatalarına ilişkin kritik bilgiler aktardığı ileri sürüldü. Kullanıcıların IP adresleri, WiFi bilgileri ve ödeme geçmişleri gibi verilerin Çin ordusuyla paylaşıldığı iddiası da belgede yer alıyor.

ABD’li istihbarat yetkilileri daha önce Pekin’in ABD telekom altyapısına sızabilecek kapasitede olduğunu söylemişti. Bu kapsamda “Salt Typhoon” adı verilen kapsamlı bir siber kampanyaya dikkat çekilmişti.

EŞİ GÖRÜLMEMİŞ SEVİYE

CIA'nın eski Çin analisti Dennis Wilder, PLA’nın siber casusluk kapasitesinin “eşi görülmemiş” seviyeye ulaştığını ifade etti.

Wilder’a göre Pekin, Pasifik bölgesindeki ve ABD içindeki kritik altyapıları düzenli olarak hedef alıyor.

Washington’da Alibaba Baskısı Artıyor

ABD Kongresi’nde Çinli teknoloji şirketlerine karşı baskı büyüyor. Kongre üyesi John Moolenaar, “Federal hükümet ve endüstri, Amerikan halkını korumak için gerekli adımları atmalı” dedi. Moolenaar, daha önce Alibaba dahil 25 Çinli şirketin ABD borsalarından çıkarılması için çağrıda bulunmuştu.

MÜZEYYEN BIYIK

Haberle İlgili Daha Fazlası